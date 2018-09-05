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Stand of the Sputnik International Information Agency. (File)

В Союзе журналистов высказались о французском докладе по RT и Sputnik

© Sputnik / Igor Russak
Общество
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Секретарь Союза журналистов России, что доклад французских властей - пример антироссийских настроений.

КИШИНЕВ, 5 сен – Sputnik. Доклад властей Франции, в котором предлагается не аккредитовывать сотрудников RT и Sputnik — яркий пример использования антироссийских настроений для "освоения" средств европейских налогоплательщиков, заявил РИА Новости секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир и выразил надежду, что аудитория западноевропейских СМИ еще в состоянии "отделять зерна от плевел". 

Sputnik International News Agency and Radio
© Sputnik / Alexandr Kryazhev
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Ранее стало известно, что власти Франции опубликовали объемный доклад в котором, в том числе, предлагается не выдавать аккредитации журналистам RT и Sputnik. Подготовкой доклада "Манипулирование информацией: вызов нашим демократиям" объемом более чем в 200 страниц занимались Центр анализа, прогнозирования и стратегии (CAPS) французского МИД и Институт стратегических исследований (IRSEM) минобороны страны.

"Данный доклад – яркий, незамутненный пример того, как "осваиваются" средства европейских налогоплательщиков. Волна антироссийских настроений рано или поздно достигнет своей высшей точки, то бишь абсолютного абсурда. Симптомы мы наблюдаем достаточно давно. Хотелось бы надеяться, что аудитория, читатели и зрители западноевропейских СМИ еще не окончательно сошли с ума и в состоянии отделять зерна от плевел", — сказал Шафир.

Он также выразил сожаление, что европейская аудитория в своей массе не знакома с творчеством баснописца Крылова и его бессмертным "ты виноват уж тем, что хочется мне кушать".

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Теги:
антироссийские настроения, доклад, Sputnik, RT, Союз журналистов России, Тимур Шафир, Россия, Франция
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