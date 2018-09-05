Танцы Захаровой и Мэй: МИД России предложил выбрать, кто лучше

Во внешнеполитическом ведомстве России сравнили, как танцуют Мария Захарова и Тереза Мэй.

КИШИНЕВ, 5 сен – Sputnik. Министерство иностранных дел России опубликовало на странице в соцсети Instagram ролик, на котором танцуют представитель МИД Мария Захарова и премьер Великобритании Тереза Мэй.

"Чей танцевальный стиль в международных отношениях ближе вам?" — спросили в МИД РФ, предлагая подписчикам сделать выбор.

В мае Захарова пообещала устроить на приеме саммита Россия — АСЕАН русские народные танцы и сплясала перед гостями "Калинку". Глава МИД Сергей Лавров позже признался, что остался доволен выступлением Захаровой.

В свою очередь, Тереза Мэй во время визита в Африку на встрече с местными скаутами так вдохновилась танцами детей, что попыталась подражать им и исполнила несколько движений и даже поворот, чем вызвала восторг у собравшихся.

Пользователи Сети танцевальные способности британского премьера не оценили, назвав ее движения неловкими.