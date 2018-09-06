Как сохранить юность: на фото 43-летняя китаянка выглядит, как подросток

КИШИНЕВ, 6 сен — Sputnik. Тайваньский дизайнер Лур Цу стала сенсацией в Instagram — люди просто не могут поверить, что ей 43 года, потому что она выглядит вдвое моложе. Хотя ее нестареющая внешность и отсутствие морщин может объясняться удачными генами, сама китаянка считает, что всему обязана вегетарианскому образу жизни, правильному увлажнению кожи и занятиям фитнесом.
У Лур в Instagram 747 тысяч подписчиков, в социальной сети она часто делится секретами своей неувядающей юности.
На улице женщина появляется только после того, как нанесет на кожу солнцезащитный крем, примет предварительно порцию витамина C и коллагенов. Лур Цу строго соблюдает правила своего образа жизни.
Она избегает сахара и жирных продуктов, а утро начинает с черного кофе, который "будит ее кожу".