Как сохранить юность: на фото 43-летняя китаянка выглядит, как подросток

Нет, это не оптическая иллюзия: 43-летняя жительница Тайваня, профессиональный дизайнер, выглядит вдвое моложе своего возраста, если не сказать больше.

КИШИНЕВ, 6 сен — Sputnik. Тайваньский дизайнер Лур Цу стала сенсацией в Instagram — люди просто не могут поверить, что ей 43 года, потому что она выглядит вдвое моложе. Хотя ее нестареющая внешность и отсутствие морщин может объясняться удачными генами, сама китаянка считает, что всему обязана вегетарианскому образу жизни, правильному увлажнению кожи и занятиям фитнесом.

舒適度和視覺感💯的基本色調❤️ Публикация от ⭐️許路兒LureHsu⭐️ (@lurehsu) 1 Авг 2018 в 9:05 PDT

✨BOUCHERON Публикация от ⭐️許路兒LureHsu⭐️ (@lurehsu) 21 Июн 2018 в 6:12 PDT

У Лур в Instagram 747 тысяч подписчиков, в социальной сети она часто делится секретами своей неувядающей юности.

✨朋友今日給我的溫暖語錄✨ 在檢討哪裡可以做的更好的時候， 也不要忘記給自己的努力一些鼓勵和小掌聲呀👏🏼😊 Публикация от ⭐️許路兒LureHsu⭐️ (@lurehsu) 22 Авг 2018 в 6:53 PDT

На улице женщина появляется только после того, как нанесет на кожу солнцезащитный крем, примет предварительно порцию витамина C и коллагенов. Лур Цу строго соблюдает правила своего образа жизни.

喜歡一直聽一直看 學習無止盡 @lurehsuofficial Публикация от ⭐️許路兒LureHsu⭐️ (@lurehsu) 2 Сен 2018 в 5:53 PDT

Она избегает сахара и жирных продуктов, а утро начинает с черного кофе, который "будит ее кожу".

想回家追劇🤪… Публикация от ⭐️許路兒LureHsu⭐️ (@lurehsu) 30 Авг 2018 в 6:44 PDT