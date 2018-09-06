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Георгиевская ленточка

Гражданина Молдовы не пустили на Украину из-за георгиевской ленточки

© Sputnik/ Александр Вильф
Общество
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Украинские пограничники утверждают, что молдаванина не пустили в страну в рамках действий по выявлению лиц, которые следуют на Украину с целью дестабилизации и других провокационных действий.

КИШИНЕВ, 6 сен – Sputnik. Пограничники на Украине задержали гражданина Молдовы, находившегося за рулем автомобиля, в котором была георгиевская ленточка. Об этом говорится в опубликованном в четверг сообщении Государственной погранслужбы Украины.

"В пункте пропуска "Паланка" на украинско-молдавской границе пограничники Белгород-Днестровского отряда заметили георгиевскую ленту в автомобиле Ford, который направлялся на Украину. Гражданин Молдавии, который ехал за рулем авто, не смог объяснить пограничникам, с какой целью он едет в нашу страну и почему у него есть символика, которая запрещена на территории Украины", — говорится в сообщении. 

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Уточняется, что гражданину Молдовы также запретили въезд на Украину сроком на три года.

На Украине 15 июня 2017 года вступил в силу закон "О запрете изготовления и пропаганды" георгиевской ленточки. Согласно этому нормативному акту, публичное использование, демонстрация или ношение георгиевской ленты или ее изображения влечет наложение штрафа от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 до 2550 тысяч гривен — от 32 до 97 долларов) с конфискацией ленты или предметов, содержащих ее изображение.

Повторное нарушение увеличивает размеры штрафов и грозит административным арестом на срок до 15 суток.

Это не первый случай, когда у граждан Молдовы возникают проблемы на территории Украины из-за присутствия георгиевской ленточки. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что проинформирует представителя ОБСЕ в вопросах СМИ Дуню Миятович о фактах оскорблений и унижений граждан Молдовы на Украине.

Речь идет о случае, когда граждане Молдовы приехали в Одессу на арендованной машине с повязанными кем-то на антенны георгиевскими ленточками. В итоге женщины подверглись оскорблениям националистов, а автомобиль их был поврежден злоумышленниками.

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Теги:
георгиевская ленточка, въезд, запрет, Государственная пограничная служба Украины, Молдова, Украина
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