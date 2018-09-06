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Рассмотрение апелляции по делу журналиста К. Вышинского

Арест Вышинского продлен, адвокат требует повторного медобследования

© Sputnik / Стрингер
Общество
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Тема:
Преследование журналистов и СМИ на Украине (56)
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Двухдневное заседание, перерыв, обследование и продление срока ареста - что произошло в деле Вышинского.

КИШИНЕВ, 6 сен — Sputnik. Херсонский городской суд продлил руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому меру пресечения в виде ареста еще на 60 дней – до 4 ноября. При этом защита Вышинского настаивает на его повторном медицинском обследовании, так как первое обследование "делала СБУ", пишет в обзоре РИА Новости

Акция в поддержку журналиста К. Вышинского
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Состояние здоровья Вышинского

Заседание Херсонского городского суда, на котором рассматривался вопрос о продлении или изменении меры пресечения для Вышинского, продолжалось два дня. Оно началось днем 5 сентября, однако было прервано из-за плохого самочувствия журналиста. Его адвокат Андрей Доманский объяснил, что ходатайство было подано в связи с резким ухудшением состояния здоровья Вышинского, который ранее перенес инфаркт, и непонятным "лечением" в СИЗО.

Вышинского увезли в тюремный госпиталь, однако затем, после небольшого медосмотра, вернули. Суд обязал следствие провести полное обследование Вышинского. В четверг его результаты были представлены, однако защита настаивает, что обследование провели некачественно.

Начальник СИЗО Херсона, в котором содержат Вышинского, Александр Яголковский заявил, что у Вышинского ранее не находили проблем с сердцем. По словам Яголковского, к журналисту шесть раз приглашали на обследование терапевта, причем не из пенитенциарного ведомства, а из городской клинической больницы имени Карабелеша. Выполнялась также кардиограмма. Однако, как утверждает Яголковский, обследование показало, что никаких проблем с сердцем у Вышинского нет.

Защита с качеством медобследования не согласна и будет настаивать на повторном и полном обследовании. 

Рассмотрение апелляции по делу журналиста К. Вышинского
© Sputnik / Стрингер
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"Это (обследование) сделала СБУ. Мы будем настаивать на проведении полного медобследования, о доступе к нему врачей дополнительно. Думаю, что это будет отдельное ходатайство со стороны защиты", — сообщил РИА Новости Доманский.

По его словам, в пятницу обвинение передаст материалы своего медобследования в суд, после чего защита подаст свое ходатайство. Защита пока не решила, где, по ее мнению, должно проходить обследование – "это будет зависеть от обстоятельств и самочувствия Вышинского", отметил адвокат.

Продление ареста

Что касается меры пресечения для Вышинского, то его арест был продлен еще на 60 дней – до 4 ноября. Срок продлили уже во второй раз – впервые суд в Херсоне арестовал Вышинского на 60 дней еще 17 мая, в середине июля он был продлен до сентября.

Защита, в свою очередь, просила суд отпустить Вышинского под личное поручительство адвоката, а также заявляла ходатайство об отводе судьи. Оба запроса были отклонены.

Международная реакция

Российский постпред Александр Лукашевич потребовал реакции представителя ОБСЕ по свободе СМИ Арлема Дезира на последние события вокруг Вышинского.

"Украинское "правосудие" довело журналиста РИА Новости Украина Кирилла Вышинского до предынфарктного состояния. Требуем его немедленного освобождения. Ожидаем реакции представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ", — говорится в заявлении Лукашевича, опубликованном в Twitter постпредства.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что возмущена ситуацией вокруг Вышинского, и просит мировое правозащитное сообщество вмешаться в дело для его освобождения. 

СБУ проводит обыск в офисе РИА Новости Украина
© Sputnik / Владимир Трефилов
Постпред России призвал ОБСЕ помочь в освобождении Вышинского

"Я чрезвычайно волнуюсь за нашего узника совести, иначе как с чувством возмущения не могу воспринимать информацию о том, что после приступа его доставили в больницу и снова повезли в суд, невзирая на то, что он перенес инфаркт. Я обращаюсь ко всему правозащитному мировому сообществу, ко всем неравнодушным людям, может быть, наконец, наши голоса услышит правительство Украины и сделает все, что необходимо было сделать уже давно — выпустить на свободу узника совести", — заявила РИА Новости Москалькова.

Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев также назвал Вышинского узником совести. По его словам, журналиста гноят в украинской тюрьме лишь за его убеждения и профессиональную деятельность.

Генеральный секретарь Национального профсоюза журналистов Франции Эммануэль Вире в свою очередь заявил, что считает неприемлемым и скандальным арест Вышинского. Он подчеркнул, что это нарушает свободу прессы, предусмотренную в украинской конституции.

"Генеральный секретарь международной федерации журналистов Антони Беланже очень твердо высказывался на этот счет, призывая к его немедленному освобождению. Мы также не изменили своей позиции: его арест совершенно неприемлем. Свобода прессы предусмотрена украинской конституцией, но мы видим, что свобода прессы сейчас нарушается", — сказал РИА Новости Вире.

Он подчеркнул, что проблемы на Украине "не должны решаться путем заключения журналистов в тюрьму, это точно".

Тема:
Преследование журналистов и СМИ на Украине (56)

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Теги:
адвокат, продление, суд, арест, Кирилл Вышинский
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