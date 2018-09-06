Важно знать туристам, желающим отправиться в Италию

Местная администрация одного из городов приняла решение – что нужно знать, чтобы не пришлось платить штраф?

КИШИНЕВ, 6 сен – Sputnik. В итальянской Флоренции придется платить штраф, если увидят, как вы едите на улице. Соответствующее распоряжение городских властей уже вступило в силу, сообщает Daily Mail.

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Запрет распространяется на четыре улицы, наиболее посещаемые туристами — Виа де Нери, Пьяццале-дельи-Уффици, Пьяцца дель Грано и Виа делла Нинна. В этих местах между 12 и 15 часами, а также между 18 и 22 часами есть, сидя на тротуарах, порогах магазинов и жилых домов, теперь нельзя. Такое правило будет действовать до 6 января 2019 года.

Магазины должны будут повесить специальные плакаты для клиентов, которые изготовит муниципалитет. На них на итальянском и английском языках будет написано о запрете. Нарушителям придется заплатить штраф в 500 евро.