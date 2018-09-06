Лишь 4% путешественников не заходят в магазины Duty Free

КИШИНЕВ, 6 сен – Sputnik. Посещение магазинов беспошлинной торговли — обязательный элемент зарубежных поездок для 71% путешественников, сообщает РИА Новости со ссылкой на OneTwoTrip.

Еще 25% опрошенных сказали, что посещают Duty Free практически всегда, изредка делая исключения. О категорическом отсутствии интереса к магазинам беспошлинной торговли заявили только 4% участников опроса.

Когда туристы летят в отпуск, то чаще всего покупают алкоголь (45% ответов). На пути домой их предпочтения меняются, и самой популярной товарной категорией становится косметика и парфюмерия (42% ответов). Также в структуре предпочтений резко (с 2% до 9%) вырастает доля сувениров.

При этом 42% респондентов отметили, что стали реже заходить в Duty Free или совершать меньше покупок. Причины — выросшие цены и отсутствие разницы между стоимостью товаров в магазинах Duty Free и торговыми точками в городе (69% ответов). Стремление экономить – также важная причина отказа от покупок в магазинах беспошлинной торговли для 20% опрошенных. 9% сказали, что отказались от алкоголя, который ранее традиционно покупали в магазинах Duty Free.