СМИ: Меркель поддержала действия России в Сирии

Ангела Меркель заявила, что в Сирии следует предпринять попытки, чтобы побороть радикальные силы, но при этом защитить мирных жителей.

КИШИНЕВ, 7 сен – Sputnik. Канцлер Германии Ангела Меркель впервые поддержала действия России в Сирии, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Издание обращает внимание на то, что антитеррористическая операция РФ в Сирии осложнялась тем, что боевики старались использовать мирных жителей как "живые щиты".

"Необходимо предпринять попытки, чтобы побороть радикальные силы, но при этом защитить мирных жителей. Мы должны избежать гуманитарной катастрофы", — заявила Меркель, комментируя операцию в провинции Идлиб.

© AP Photo / Hani Mohammed МИД Сирии: США поставляют оружие боевикам ИГ через третьи страны

Канцлер также добавила, что обсудила этот вопрос с Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Ранее солидарность с озабоченностью Москвы из-за присутствия террористов в Идлибе выразили и в США. Глава Госдепа Майк Помпео заявил о готовности Вашингтона "работать по вопросу терроризма" в провинции.

Территория провинции Идлиб сейчас практически не контролируется правительственными силами Сирии. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также, как утверждают в Москве и Дамаске, террористы ряда группировок, которые совершают периодические атаки на позиции сирийских войск.

Россия с 30 сентября 2015 года по просьбе легитимных властей Сирии начала наносить авиаудары по объектам террористов в Сирии.