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Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский во время рассмотрения апелляции на арест в Херсонском зале суда

МИД РФ: Москва встревожена ухудшением состояния здоровья Кирилла Вышинского

© Sputnik / Стрингер
Общество
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Тема:
Преследование журналистов и СМИ на Украине (57)
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Захарова обратила внимание на то, что в изоляторе, где содержится Вышинский, ему отказывают в предоставлении высококвалифицированной медицинской помощи, в которой он нуждается.

КИШИНЕВ, 7 сен — Sputnik. Москва обеспокоена ухудшением состояния здоровья руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, арестованного на Украине, и требует немедленно его освободить. Об этом в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. 

Рассмотрение апелляции по делу журналиста К. Вышинского
© Sputnik / Стрингер
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"Особую тревогу вызывает продолжающееся ухудшение здоровья Кирилла Вышинского, который был в срочном порядке госпитализирован из зала суда в предынфарктном состоянии. В изоляторе, где содержится журналист, ему отказывают в предоставлении высококвалифицированной медицинской помощи, в которой он нуждается. Мы требуем незамедлительного освобождения Кирилла Вышинского, а до этого — обеспечения ему приемлемых условий содержания. Мы требуем своевременно предоставлять медицинскую помощь. Призываем международное сообщество повлиять на царящий на Украине правовой беспредел", — подчеркнула Захарова.

Вышинский больше 100 дней находится под арестом по обвинению Киева в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. В четверг его арест продлили еще на 60 дней — до 4 ноября. К нему не допускают российских консульских работников, ссылаясь на то, что у Вышинского украинское гражданство. В МИД России охарактеризовали действия Киева в отношении РИА Новости Украина как произвол. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал их неприемлемыми. Посольство России направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей в отношении РИА Новости Украина в Киеве. Он напомнил, что, "согласно Хельсинскому заключительному акту, страны-участницы ОБСЕ взяли на себя обязательства продвигать условия, позволяющие журналистам из одной страны-участницы вести свою профессиональную деятельность в другой".

Тема:
Преследование журналистов и СМИ на Украине (57)

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Теги:
суд, состояние здоровья, журналист, Кирилл Вышинский, Мария Захарова, Украина, Россия, Москва
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