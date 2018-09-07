Бывший глава британского МИД разводится

КИШИНЕВ, 7 сен – Sputnik. Экс-министр иностранных дел Великобритании, депутат парламента Борис Джонсон и его жена Марина Уилер официально объявили о предстоящем разводе, пишет РИА Новости.

© Sputnik / Валерий Левитин О времена, о люди: британцы об эксцентрике Джонсоне в роли главы МИДа

"Несколько месяцев назад, после 25 лет брака мы решили, что в наших интересах будет расстаться. Мы находимся сейчас в процессе развода. В качестве друзей мы продолжим поддерживать наших четверых детей в предстоящие годы. Никаких дополнительных комментариев мы давать не будем", — говорится в распространенном в пятницу совместном заявлении пары.

У Джонсона и Уилер, его второй жены, четверо детей: двое сыновей и две дочери. Также у парламентария есть внебрачная дочь.

По данным британских СМИ, инициатором развода была Уилер, не захотевшая терпеть очередную измену мужа.