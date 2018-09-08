Можно ли есть после шести вечера — ученые поставили точку в этом вопросе

Биологи доказали, что нарушение режима питания не так страшно, как считалось ранее.

КИШИНЕВ, 8 сен — Sputnik. Известно, что жизнь человека подчиняется циклам сна и бодрствования, от которых зависит здоровый обмен веществ. Если нормальный цикл нарушен, а человек ест и спит когда попало, то в организме происходят необратимые изменения, и важнейшие процессы идут неправильно. По крайней мере, так считалось раньше.

Ученые Института биологических исследований Солка в США провели ряд экспериментов, который доказывает, что нарушение биоритма сон-бодрствование и неправильный режим питания не так страшны, как думали раньше. Результаты своих экспериментов они опубликовали в научном журнале Cell Metabolism.

У животных и людей есть группы генов, которые работают "по внутренним часам". Одни включаются в работу по утрам или днем, другие — ночью. Например, гены, которые отвечают за усвоение пищи, активны в основном в дневное время. А гены, от которых зависит заживление ран и регенерация органов, мощнее всего работают по ночам. Если суточные циклы нарушены, в организме начинаются нарушения метаболизма.

Однако после проведения эксперимента над мышами американские биологи доказали, что ликвидировать последствия неправильного режима питания можно всего за десять часов.

В ходе эксперимента ученые сбили суточные ритмы двум группам мышей. Затем их начали кормить по особому режиму.

Первая группа имела неограниченный доступ к пище, а вторая — лишь 10 часов в сутки. При этом объем пищи и число потребленных калорий было одинаковым для обеих групп.

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Оказалось, что мыши из первой группы быстро толстели. У них развились нарушения метаболизма, в крови вырос уровень глюкозы. Однако вес мышей из второй группы оставался в норме, а никакого ухудшения здоровья у них ученые не обнаружили.

Ученые признались, что были потрясены этой разницей и не сразу нашли объяснение. Они провели эксперимент с целью доказать, что нарушения биоритмов — фатальны. Но оказалось, что ограничение времени, в течение которых происходит принятие пищи, компенсирует сбойку суточного цикла — он просто перестраивается, "переводя стрелки" внутренних часов.

Таким образом, не так важно, питаетесь вы до шести или после шести. Важно выбрать период в сутках, в пределах которого вы разрешаете себе есть. И заставлять себя отказываться от еды до или после этого периода.

Однако нужно учесть, что со временем "внутренние часы" нашего организма теряют точность. Именно поэтому у пожилых людей начинают возникать проблемы даже если они строго придерживаются правильного режима питания.