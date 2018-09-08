В Киеве обсуждают строительство ГЭС на Днестре: не останемся ли мы без воды

КИШИНЕВ, 8 сен — Sputnik. В Киеве приступили к созданию нового государственного органа — бассейнового совета по Днестру.

Задача этого консультативного совета — оценить перспективы строительства каскада новых гидроэлектростанций в верховьях Днестра. В состав совета входят представители научных кругов, сообщает приднестровский телеканал ТСН.

В Тирасполе, как и в Кишиневе, озабочены прогнозами ученых, которые заявляют, что постройка каскада ГЭС на Днестре уничтожит эту жизненно важную для Молдовы водную артерию.

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Уже сегодня эксперты-экологи говорят о том, что уровень воды в Днестре значительно упал. А действия украинских гидроэнергетиков, которые "грешат" несвоевременным спуском воды через шлюзы Новоднестровской ГЭС, расположенной в верховьях главной реки Молдовы, приводят к тому, что она заметно мелеет.

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В случае воплощения украинской стороной своих замыслов по строительству каскада ГЭС в верховьях Днестра, реке грозит практически полное обмеление, а некогда полноводная артерия превратится в серию небольших озер, считают экологи.