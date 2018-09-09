Тяжелая болезнь Валерия Леонтьева заставила его отменить концерты

КИШИНЕВ, 9 сен — Sputnik. Народный артист России Валерий Леонтьев отменил свое выступление на фестивале "Новая волна" 7 и 8 сентября. Причиной стала болезнь певца. Об этом он написал в Instagram.
По словам Леонтьева, у него диагностирована пневмония.
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Дорогие друзья! Жаль огорчать вас, но я, скорее всего, не смогу принять участие в сегодняшнем и завтрашнем концертах на “Новой волне”. Врачи диагностировали пневмонию и категорически запретили мне выходить на сцену. Я не хочу, чтобы моя болезнь обрастала домыслами и слухами, поэтому открыто говорю вам об этом. Надеюсь, до концерта закрытия я встану на ноги.) #валерийлеонтьев #леонтьев #новаяволна #leontiev #valeryleontiev
"Дорогие друзья! Жаль огорчать вас, но я, скорее всего, не смогу принять участие в сегодняшнем и завтрашнем концертах на "Новой волне", — написал Леонтьев.
Ранее артист отметил концерт из-за плохого самочувствия в Туле три месяца назад.