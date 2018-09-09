Тяжелая болезнь Валерия Леонтьева заставила его отменить концерты

Три месяца назад певцу пришлось также отменить гастроли.

КИШИНЕВ, 9 сен — Sputnik. Народный артист России Валерий Леонтьев отменил свое выступление на фестивале "Новая волна" 7 и 8 сентября. Причиной стала болезнь певца. Об этом он написал в Instagram.

По словам Леонтьева, у него диагностирована пневмония.

"Дорогие друзья! Жаль огорчать вас, но я, скорее всего, не смогу принять участие в сегодняшнем и завтрашнем концертах на "Новой волне", — написал Леонтьев.

Ранее артист отметил концерт из-за плохого самочувствия в Туле три месяца назад.