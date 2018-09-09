Драка в клипе Киркорова и Баскова: полтора миллиона просмотров за сутки

КИШИНЕВ, 9 сен – Sputnik. Клип "Ibiza" Филиппа Киркорова и Николая Баскова, в котором снялись также Сергей Шнуров, Валерий Леонтьев, шоумены Андрей Малахов и Гарик Харламов, чуть более чем за сутки набрал более полутора миллионов просмотров на Youtube. Стоит сразу предупредить, что этот ролик — не для семейного просмотра. Такого от Киркорова и Баскова вы точно не ожидали.

Клип в пародийном стиле рассказывает о противостоянии двух "гламурных звезд" и их беспощадной войне за звание короля шоу-бизнеса. В этой борьбе не обошлось и без драки, и без шуток "ниже пояса".

За кадром приглашенные звезды, не стесняясь в выражениях, комментируют отношения Баскова и Киркорова, а также их творчество. Сергей Шнуров, в своей привычной манере, с использованием ненормативной лексики, утверждает, что дружба Баскова и Киркорова — это лишь ширма, за которой скрывается непримиримая вражда.