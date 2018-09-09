В Белоруссии почтили память 77 уроженцев Молдовы, погибших в годы войны

КИШИНЕВ, 9 сен — Sputnik. В Белоруссии почтили память 77 воинов из Молдовы, которые погибли на белорусской земле в годы Великой Отечественной войны. Торжественная церемония прошла в Витебской области, на мемориальном комплексе "Курган Бессмертия".

"Бои здесь были сильные. В Полоцке три недели В 1941 году, как и под Могилевом, стоял фронт, немцы ударом Полоцк не взяли", — рассказал телеканалу "Мир-24" председатель Полоцкого районного исполкома Николай Шевчук.

В церемонии принял участие и посол Молдовы в Республике Беларусь Виктор Сорочан.

"Мы воздаем частицу памяти тем, людям которые обеспечили мир на молдавской, на белорусской земле. И я благодарен белорусам, что они относятся к этому с большим пониманием", — сказал Виктор Сорочан.