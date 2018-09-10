Пока все спали: детали аварии с участием Додона и победа Собянина в Москве

КИШИНЕВ, 10 авг — Sputnik. В России активно проходит обработка результатов голосования, которое состоялось вчера — в Единый день голосования.

© Sputnik / Osmatesco В Молдове успешно прошли дополнительные выборы в Государственную думу РФ

Россияне избирали ряд депутатов Госдумы РФ, чей срок полномочий был прекращен досрочно, а также губернаторов и депутатов законодательных органов власти в ряде регионов России.

Сергей Собянин набирает 70,02% голосов на выборах мэра Москвы по итогам обработки 99% протоколов, улучшив результат прошлых выборов, следует из данных информационного табло Мосгоризбиркома.

По итогам выборов мэра 2013 года Собянин одержал победу c 51,37% голосов избирателей, сообщает РИА Новости.

Раскрыты детали аварии с участием кортежа президента

Матери молдавского лидера сделали срочную операцию. © Sputnik / Miroslav Rotari ДТП с участием кортежа Додона: какие травмы получил президент и члены его семьи

Бывший секретарь президента Молдовы, член муниципального совета Кишинева от фракции Партии социалистов республики Ион Чебан рассказал о том, какие травмы получил молдавский лидер Игорь Додон и члены его семьи в дорожно-транспортном происшествии, произошедшем накануне.

"Президент избегал раскрывать детали последствий дорожно-транспортного происшествия, потому что не хотел делать акцент на своем состоянии, но я узнал, что все-таки был зарегистрирован ряд травм как у него (Игоря Додона — ред.) — позвоночника, так и у его ребенка и матери, которая перенесла срочное хирургическое вмешательство", — написал Чебан на своей странице в соцсети Facebook.

"Исходя из кадров, оно (ДТП — ред.) было инсценировано, нежели случайно, и относимся к нему по меньшей мере как к предупреждающему сигналу", — отметил Чебан.

По его словам, к счастью, в этой "весьма сомнительной аварии" обошлось без жертв.

© Photo : Roskosmos / Fedor Yurchikhin Обшивку "Союза" повредили намеренно - появилась версия об утечке воздуха в космосе

Ракета Falcon 9 стартовала с космодрома в США

Для нынешнего старта компания SpaceX использует новейшую и более мощную первую ступень Falcon 9 Block 5. По задумке разработчиков, Block 5 мощнее своей предшественницы и позволяет в более короткие сроки готовить первую ступень к повторному старту.

Спутник из той же серии, Telstar 19 Vantage, был запущен 22 июля, сообщает РИА Новости.