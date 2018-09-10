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Sputnik.Мнения: Китай, Россия и Запад - дружить нельзя враждовать

© Sputnik / Iliy Pitalev
Общество
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Что показал опрос общественного мнения среди жителей стран Запада и России в вопросе отношения к современному Китаю.

КИШИНЕВ, 10 сен — Sputnik. Значительная часть населения Франции, США, Германии и Великобритании негативно расценивают действия официального Пекина на международной арене, о чем свидетельствуют данные опросов Фонда общественного мнения (ФОМ) России и французской социологической компании IFop, подготовленных для международного информационного агентства и радио Sputnik.

Международный опрос общественного мнения об отношении к современному Китаю
© Sputnik /
Международный опрос общественного мнения об отношении к современному Китаю

В то же время большинство россиян, наоборот, поддерживают политику Китая и считают его союзником своей страны.

Летающий город в Китае
© Youtube / Rajesh I
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Языком цифр, 56% жителей Франции, 55% населения США, 41% немцев и 40% британцев считают Китай скорее конкурентом своей страны, нежели партнером.

В России же 54% опрошенных мужчин и 47% женщин симпатизируют современному Китаю в контексте политики и международного сотрудничества. Интересная деталь, россияне в возрасте от 18 до 30 лет оценивают сотрудничество с Пекином выше, нежели люди более старшего возраста. Кроме того, прокитайскую позицию, как правило, занимают респонденты с более высоким уровнем доходов.

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Большинство французов, американцев, немцев и британцев также не сошлись с россиянами во взглядах и на внешнюю политику Поднебесной. Так, более 40% западных респондентов негативно оценили действия Китая на международной арене, в то время как среди россиян эта цифра едва достигла 11%. На Западе о негативном отношении к Китаю заявляют преимущественно мужчины.

Заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин
© Photo: Институт стран СНГ
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Опрос IFop был проведен для Sputnik с 9 по 20 августа во Франции (в нем приняли участие 1013 респондентов), Великобритании (1003 респондентов), Германии (1010 респондентов) и США (1007 респондентов). Максимальная ошибка выборки для данных в целом по стране составляет +/- 3,1% при доверительной вероятности 95%.

Опрос ФОМ был проведен с 18-19 августа 2018 в России, в нем приняли участие 1500 респондентов в возрасте старше 18 лет. Выборка репрезентирует население по полу, возрасту, географии. Максимальная ошибка выборки для данных в целом по стране составляет +/- 3,6% при доверительной вероятности 95%.

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Международный проект по изучению общественного мнения стартовал в январе 2015 года. Партнерами проекта выступают известные исследовательские компании Populus, Ifop и forsa. В рамках проекта Sputnik.Мнения регулярно проводятся опросы общественного мнения в странах Европы и США по наиболее актуальным социальным и политическим вопросам.
Sputnik — одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные страновые и региональные интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание на русском, английском и французском в 130 городах мира и в интернете. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском и китайском. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 50 миллионов посетителей в месяц, количество подписчиков аккаунта Sputnik China в Вэйбо достигает почти 9 миллионов. В 22 редакционных центрах по всему миру от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.

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Теги:
вражда, дружба, политика, опрос, европа, Запад, Пекин, Германия, Китай, США, Великобритания, Франция, Россия
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