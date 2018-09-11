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Пока все спали: цепная авария из 8 авто, крупная афера и военные учения

CC0 / Pixabay / tookapic
Общество
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Тема:
Самое интересное за ночь (87)
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События минувшей ночи читайте в утреней подборке Sputnik.

КИШИНЕВ, 11 сен — Sputnik. Рейсовый автобус, пять легковых машин и два грузовика столкнулись на юге Москвы, один человек погиб, пятеро получили ранения, сообщает РИА Новости.

Авария в Кишиневе. Архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
Серьезное ДТП в Кишиневе: одна машина - всмятку

"В результате столкновения рейсового автобуса, пяти легковушек и двух грузовиков пострадали шесть человек, один из них погиб, пятеро госпитализированы", — сказали в экстренных службах.

Россия начала крупнейшие со времен СССР военные учения

риста тысяч военнослужащих, тридцать шесть тысяч танков, бронетранспортеров и БМП, более тысячи самолетов и вертолетов и почти сотня кораблей — в России стартуют учения "Восток-2018", самые масштабные в современной истории страны.

Военнослужащие на выставке «Армия России – завтра» в рамках IV Международного военно-технического форума «Армия-2018» в Кубинке
© Sputnik / Vladimir Astapkovich
Учения "Восток-2018" – дело тонкое, мировых аналогов не имеет

Сравнимые по размаху маневры в СССР проводились около сорока лет назад. В течение недели войска отработают нанесение массированных авиаударов, борьбу с крылатыми ракетами, высадку морского и воздушного десантов и действия мобильных групп в глубоком тылу противника, пишет РИА Новости.

Задержанные в США за крупную аферу россияне частично признали вину

Россияне, задержанные в конце июля в США по подозрению в совершении крупного мошенничества на 4,5 миллиона долларов, частично признали свою вину, сообщили РИА Новости в генконсульстве России в Нью-Йорке.

Корабли ВМФ России
© Sputnik / Александр Гальперин
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"Несколько дней назад все подозреваемые были переведены в тюрьму в Нью-Йорке и предстали перед судом на первом слушании дела", — пояснил собеседник агентства.

По его словам, из подозреваемых их уже переквалифицировали в обвиняемых. Россиянам также не позволили выйти под залог до суда. Американское правосудие предоставило им бесплатных адвокатов.

Следующее слушание по делу пройдет 25 сентября.

Тема:
Самое интересное за ночь (87)

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Теги:
события минувшей ночи, события ночи, пока все спали
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