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Пистолет

Пистолет детский, а срок взрослый

© Sputnik / Rodion Proca
Общество
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Недетские игры: к чему может привести пристрастие подростков к игре в войну?

КИШИНЕВ, 11 сен — Sputnik. На днях в мире отмечали День уничтожения военной игрушки. Этот праздник учредили в 80-х годах. Дело в том, что активисты посчитали игры в "войнушку" опасными для неокрепшей психики.

Инициатором учреждения этого дня стала Всемирная ассоциация помощи сиротам и детям, лишенным родительской опеки.

Артур Гараганов
© Photo: nastroenie.tv
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Повод задуматься

Самыми серьезными поводами к предложению запретить муляжи оружия для детских игр, стали несколько пугающих случаев, произошедших в разных странах мира. О них появлялась информация в российских и других иностранных СМИ.

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Один из них зарегистрирован в начале августа этого года в Швеции. Двадцатилетний житель Стокгольма Эрик Торелл, страдающий одновременно синдромом Дауна и аутизмом, оказался на улице без присмотра своих опекунов. С собой он зачем-то взял игрушечный пистолет. С этим "оружием" его и заметили полицейские. Ничего не выясняя, они выстрелили в молодого человека три раза. Все пули угодили в живот несчастного, и позже он скончался.

Пистолет. Архивное фото
© Sputnik / Rodion Proca
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Бывали подобные инциденты и в других государствах. В Соединенных Штатах, в благополучной Калифорнии подростка также расстреляли полицейские, увидев того с "Калашниковым" в руках. Стражи порядка потребовали у мальчика бросить "автомат", в ответ он повернулся в их сторону. Полицейские сразу открыли огонь. Подойдя к "опасному преступнику", они обнаружили, что ребенок мертв. Рядом лежал игрушечный автомат Калашникова.

Случались похожие вещи в России, Бразилии и Китае. В России один горе-грабитель решил с помощью игрушечного пистолета взять в заложники посетителей магазина. Сначала он тарабанил в окна, а затем в открытую дверь кричал людям, что они все его заложники. Чтобы придать вес своим словам, он решил разбить одно из окон. Но в итоге на части разлетелось не только стекло, но и его "пистолет". Злоумышленник сразу "дал деру". Убегая от охранников магазина, он кричал, что пошутил. За подобные преступления в России "светит" немалый срок. Жестко наказывают за такие шутки и в Китае.

Нередко профессиональные грабители используют муляжи огнестрела для совершения налетов. Причем, как выясняли следователи, некоторые преступники используют такой способ угроз и ограбления многократно.

Тренировки с самого детства

Чтобы решить эту проблему, во многих странах задумались о том, что стоит запретить производство игрушечных пистолетов. Как минимум, нельзя создавать правдоподобные копии оружия. Ведь мы уже живем в 21-веке, а это значит, что помимо обычных пластиковых "автоматов" дети получают дополнительное, но сомнительное развлечение в виде компьютерных игр. Так называемых "шутеров" или "стрелялок", где вся идея — бегай, стреляй и убивай.

Харьков, архивное фото
© Photo: Facebook / Харьков City
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Таким образом, ребята уже с малых лет учатся держать в руках оружие, использовать его, нападать, хоть и понарошку, на других. А в виртуальной реальности они еще больше "оттачивают свои навыки" солдата, бойца спецназа или бандита.

Многие эксперты считают, что подобная "закалка" толкает подростков на такие страшные поступки, как стрельба в школе, убийство своих одноклассников и учителей.

Один из самых громких массовых расстрелов учащихся произошел в США в штате Колорадо в школе "Колумбайн" в 90-х годах. Пострадало 36 человек, погибло — 13.

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На такой шаг школьники по всему миру идут регулярно. Некоторые психологи объясняют эту агрессию подростков эмоциями, обидами и другими личными травмами. По их мнению, совершая антисоциальный поступки, молодые люди выбрасывают накопившуюся негативную энергию.

Может не все так плохо?…

Несмотря на столько плохих воздействий на поведение и развитие ребенка, нельзя упускать из виду и тот момент, что игра в "войнушку" является некой потребностью, особенно для мальчиков. Ведь каждого из них с детства учат, что нужно быть мужественным и защитником. Не всегда имея возможность реализовать себя в таком плане в социуме, подростки находят "отдушину" в компьютерных играх. Там они могут восполнить свое желание почувствовать силу и побеждать. Отдельным ребятам такая практика может быть даже полезна, они выбрасывают свою энергию, всего лишь, сидя за компьютером.

Выстрел из пистолета американской компании Ideal Conceal
© Photo: Youtube / IDEAL CONCEAL
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Но стоит отметить, что в мире ситуация не проста. На данный момент мы становимся свидетелями нескольких военных конфликтов, что привлекает внимание всех к войне. Все это и выливается в желание держать в руках хотя бы пластиковый пистолет и имитировать игру в "войнушку".

Решение

Очень важно участие родителей. Они должны объяснять своим чадам, что убивать — априори нельзя, а война — это ужас и смерть. При этом, отмечают психологи, запретами ситуацию не исправить. Необходимо отвлекать ребенка другими занятиями — интеллектуальными играми, спортивными секциями или творчеством.

А идею прекратить выпуск игрушечных пистолетов гражданское общество разных стран приняло, как необходимую. Разрешение носить даже копию огнестрельного оружия приводит ко многим социальным, психологическим и нравственным проблемам. Так, молодые люди привыкают не только к "пистолету" и своей свободе им обращаться, но и приобретают  страсть к своим "героическим поступкам". Еще один, немаловажный фактор, —  предприятия, которые продолжают выпуск детских игрушек в виде оружия, практически, потворствуют развитию в детях агрессии и безнаказанности.

Пистолет
© Sputnik / Rodion Proca
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Во многих странах уже озабочены исправлением этой ситуации.

Материал основан на размышлениях экспертов из разных стран, опубликованных в российских СМИ. А также на беспокойстве родителей о пристрастии детей к оружию и анализе происшествий, случившихся в школах, на улице и дома в разных государствах.

Они случаются из-за того, что многие воспринимают свои игрушки, как настоящее орудие.

Журналисты Sputnik благодарны своим коллегам и родителям, которые поделились своей тревогой, затронули эту тему в своих материалах и в анализе соответствующей ситуации.

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Теги:
запрет игрушечного оружия, шутеры, стрелялки, детские игры, стрельба, Швеция, США, Россия
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