Ситуация со свободой слова и СМИ в странах ОБСЕ далека от удовлетворительной

КИШИНЕВ, 11 сен — Sputnik. Ситуация со свободой СМИ и свободой слова в странах ОБСЕ далека от удовлетворительной, наиболее напряженной остается ситуация на Украине, где власти продолжают зачистку информационного пространства. Об этом заявил замдиректора департамента информации и печати МИД России Максим Буякевич в ходе совещания ОБСЕ по правам человека в Варшаве.
Двухнедельное совещание Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ по тематике прав человека проходит в Варшаве. Целью конференции является обзор обязательств, принятых правительствами стран-членов в области соблюдения фундаментальных прав и свобод человека, демократии, толерантности и противодействия дискриминации.
"Вынуждены констатировать, что ситуация со свободой слова и свободой СМИ на пространстве ОБСЕ далека от удовлетворительной", — сказал Буякевич, обратив внимание на "беспрецедентный масштаб нарушений прав российских журналистов, с которыми они сталкиваются при исполнении своих профессиональных обязанностей", передает РИА Новости.
По словам Буякевича, наиболее напряженной в этом плане ситуация на Украине.
"Киевские власти продолжают политику тотальной зачистки информационного пространства и дальнейшего раскручивания антироссийской истерии в медиапространстве страны: без объяснения причин или под надуманными поводами не только выдворяются с территории Украины представители российских и зарубежных СМИ, но и продолжается практика незаконных арестов и удержания под стражей представителей журналистского сообщества", — сказал представитель МИДа.
Буякевич привел в пример арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, отметив, что "речь идет о журналисте, который выполнял и реализовывал журналистскую деятельность открыто и на основе соответствующих законов страны пребывания при уважении и полном соблюдении журналистской этики".
Президент России Владимир Путин заявил, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции", и подчеркнул, что арест Вышинского — "абсолютно беспрецедентная и абсолютно недопустимая политика сегодняшних украинских правителей, она должна найти соответствующее отражение в реакции журналистского сообщества и международных правозащитных организаций". Он также выразил надежду, что удастся добиться освобождения Вышинского, в том числе с помощью давления на Украину международных организаций.
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Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей в отношении РИА Новости Украина в Киеве. Он напомнил, что, "согласно Хельсинскому заключительному акту, страны-участницы ОБСЕ взяли на себя обязательства продвигать условия, позволяющие журналистам из одной страны-участницы вести свою профессиональную деятельность в другой".
А Буякевич также отметил, что "продолжается практика нарушения прав российских журналистов и в западных странах, причисляющих себя к так называемым старым демократиям". В частности, он констатировал тенденцию к ухудшению положения российских СМИ во Франции, приведя в пример ограничение работы журналистов Sputnik и RT.
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