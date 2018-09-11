16:18 11 Сентября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.40
  • USD16.76
  • RUB0.24
  • RON4.19
  • UAH0.60
Поиск
Интервью

Ситуация со свободой слова и СМИ в странах ОБСЕ далека от удовлетворительной

© Fotolia / Mihajlo Maricic
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Преследование журналистов и СМИ на Украине (60)
75 0 0

Двухнедельное совещание Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ по тематике прав человека проходит в Варшаве.

КИШИНЕВ, 11 сен — Sputnik. Ситуация со свободой СМИ и свободой слова в странах ОБСЕ далека от удовлетворительной, наиболее напряженной остается ситуация на Украине, где власти продолжают зачистку информационного пространства. Об этом заявил замдиректора департамента информации и печати МИД России Максим Буякевич в ходе совещания ОБСЕ по правам человека в Варшаве.

Международный пункт пропуска на украинской границе
© Sputnik / Павел Паламарчук
Журналистов не пустили на Украину для участия в конференции по свободе СМИ

Двухнедельное совещание Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ по тематике прав человека проходит в Варшаве. Целью конференции является обзор обязательств, принятых правительствами стран-членов в области соблюдения фундаментальных прав и свобод человека, демократии, толерантности и противодействия дискриминации.

"Вынуждены констатировать, что ситуация со свободой слова и свободой СМИ на пространстве ОБСЕ далека от удовлетворительной", — сказал Буякевич, обратив внимание на "беспрецедентный масштаб нарушений прав российских журналистов, с которыми они сталкиваются при исполнении своих профессиональных обязанностей", передает РИА Новости.

По словам Буякевича, наиболее напряженной в этом плане ситуация на Украине.

"Киевские власти продолжают политику тотальной зачистки информационного пространства и дальнейшего раскручивания антироссийской истерии в медиапространстве страны: без объяснения причин или под надуманными поводами не только выдворяются с территории Украины представители российских и зарубежных СМИ, но и продолжается практика незаконных арестов и удержания под стражей представителей журналистского сообщества", — сказал представитель МИДа.

Буякевич привел в пример арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, отметив, что  "речь идет о журналисте, который выполнял и реализовывал журналистскую деятельность открыто и на основе соответствующих законов страны пребывания при уважении и полном соблюдении журналистской этики".

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский во время рассмотрения апелляции на арест в Херсонском зале суда
© Sputnik / Стрингер
МИД РФ: Москва встревожена ухудшением состояния здоровья Кирилла Вышинского
Вышинский больше 100 дней находится под арестом по обвинению Киева в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. К нему не допускают российских консульских работников, ссылаясь на то, что у Вышинского украинское гражданство. В МИД России охарактеризовали действия Киева в отношении РИА Новости Украина как произвол. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал их неприемлемыми. Посольство России направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.

Президент России Владимир Путин заявил, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции", и подчеркнул, что арест Вышинского — "абсолютно беспрецедентная и абсолютно недопустимая политика сегодняшних украинских правителей, она должна найти соответствующее отражение в реакции журналистского сообщества и международных правозащитных организаций". Он также выразил надежду, что удастся добиться освобождения Вышинского, в том числе с помощью давления на Украину международных организаций.

Sputnik и RT могут не получить аккредитацию во Франции: как должна реагировать Москва>>>

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей в отношении РИА Новости Украина в Киеве. Он напомнил, что, "согласно Хельсинскому заключительному акту, страны-участницы ОБСЕ взяли на себя обязательства продвигать условия, позволяющие журналистам из одной страны-участницы вести свою профессиональную деятельность в другой".

А Буякевич также отметил, что "продолжается практика нарушения прав российских журналистов и в западных странах, причисляющих себя к так называемым старым демократиям". В частности, он констатировал тенденцию к ухудшению положения российских СМИ во Франции, приведя в пример ограничение работы журналистов Sputnik и RT.

Тема:
Преследование журналистов и СМИ на Украине (60)

По теме

Киселев: Киеву нужны не журналисты, а лишь статисты и шпионы
Журналисты Sputnik приняли участие в Mannequin Challenge Погранполиции
Журналисты Sputnik попали под обстрел в Мардакерте
Теги:
свобода СМИ, свобода печати, цензура, пресса


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Мужчина закрывает портфель
    Пора уходить

    Доля жителей Латвии, которые размышляют о смене работы, достигла максимума за последние три года, показал опрос.

  • Консерваторы, депутаты Сейма Аудронюс Ажубалис и Лауринас Касчюнас
    Это возмутительно!

    Депутаты Сейма выразили возмущение тем, что Министерство культуры республики выступило против введения запрета на пропаганду коммунизма.

  • Флаги США и Евросоюза
    "Беззащитная" Европа

    Глава парламентской комиссии по гособороне Эстонии на парижской конференции заявил, что Европа без Вашингтона потеряет свою обороноспособность.

  • Мурат Гассиев и Александр Усик - открытая тренировка в Москве
    Ни времени, ни желания

    Мурат Гассиев рассказал, что пока не пересматривал бой с Александром Усиком, которому уступил в финале Всемирной боксерской суперсерии.

  • Мужчина закрывает портфель
    Пора уходить

    Доля жителей Латвии, которые размышляют о смене работы, достигла максимума за последние три года, показал опрос.

  • Консерваторы, депутаты Сейма Аудронюс Ажубалис и Лауринас Касчюнас
    Это возмутительно!

    Депутаты Сейма выразили возмущение тем, что Министерство культуры республики выступило против введения запрета на пропаганду коммунизма.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

MustFest - 2018
Вино и музыка: самые яркие фото фестиваля Must Fest - 2018
В США очевидец снял на видео танец водяного смерча
Жуткое видео: в США очевидец снял "танец" водяного смерча
Санкции против России и международная торговля
Санкции против России: кто на самом деле проиграл

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться