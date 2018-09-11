Большинство авиапассажиров не отказались бы от этой услуги прямо в самолете

КИШИНЕВ, 11 сен — Sputnik. Подавляющее большинство опрошенных — 72% — признались, что скучают по тому времени, когда пассажиров всех рейсов кормили горячей едой. Для них это была часть путешествия, сообщает один из туристических порталов.
При этом 40% опрошенных хотят вернуться к такому формату перелетов и проявляют интерес к возможности заказать питание за дополнительную плату. На вопрос, "готовы ли вы доплачивать за горячее питание на борту", ответ "скорее да" дали 35% респондентов. Еще 5% настроены более решительно и ответили "однозначно да".
61% давших положительный ответ участников опроса готовы потратить на еду не более четырех долларов, еще 28% — не более семи долларов.
Опрос показал, что интерес к платному питанию поддерживают два фактора.
Первый — неудовлетворенность пассажиров включенной в стоимость билетов едой. 77% респондентов характеризуют вкус предлагаемых авиакомпаниями бутербродов, сэндвичей и холодных закусок как "съедобно". 43% едят их только тогда, когда очень голодны, а 6% отказываются от них вне зависимости от обстоятельств.
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Второй — желание перекусить во время полета. Более половины респондентов отметили, что едят в аэропорту. А 26%, зная, что в самолете не будет еды, всегда берут какой-нибудь перекус из дома.
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