Пока все спали: информационная война и один из сильнейших за 10 лет ураганов

КИШИНЕВ, 12 сен — Sputnik. Президент США Дональд Трамп заявил, что приближающийся к побережью страны ураган "Флоренс" будет "одним из самых сильных за десятилетия", и пообещал, что власти примут все необходимые меры для минимизации ущерба.
Ураган "Флоренс", как ожидается, будет "очень опасным крупным ураганом" вплоть до контакта с атлантическим побережьем Соединенных Штатов ориентировочно в пятницу, сообщил ранее Национальный центр США по предупреждению об ураганах.
"Мы подготовились (к урагану), как никто другой в истории. <…> Мы не жалеем средств", — сказал Трамп на совещании по подготовке к стихии, сообщает пресс-служба главы государства, которую цитирует РИА Новости.
Россия выигрывает информационную борьбу у Запада, заявил Киселев
Россия выигрывает информационную борьбу у западных стран, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, выступая на Восточном экономическом форуме.
"Я не согласен, что мы проигрываем информационную борьбу. Если бы мы проигрывали, то не преследовали бы RT и Sputnik. Мы как раз выигрываем. Мы выигрываем информационно, и мы более привлекательны по нашим идеям. Мы предоставляем альтернативную информацию по отношению к западному мейнстриму. Есть запрос именно на альтернативную информацию, и мы это чувствуем", — сказал Киселев.
Четвертый Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума, пишет РИА Новости.
МВФ ухудшит прогноз по мировой экономике в октябре
Международный валютный фонд (МВФ) может ухудшить прогноз по темпам роста мировой экономике в октябре, ожидает глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.
"Несмотря на то, что даже еще в начале года у МВФ были очень радужные прогнозы по мировой экономике, я думаю, мы сейчас опять вступаем в такую продолжительную волну негативных пересмотров прогнозов всех. И вот ближайший прогноз от МВФ, который будет в октябре, будет носить более негативный характер чем то, что мы видели весной", — сказал министр в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ.
По словам Орешкина, мировой экономический рост замедляется, однако ситуация не похожа на 2014 год. "Можно провести параллель с 2014 годом, здесь ситуация качественно иная", — указал он.
Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.