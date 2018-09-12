Пока все спали: информационная война и один из сильнейших за 10 лет ураганов

КИШИНЕВ, 12 сен — Sputnik. Президент США Дональд Трамп заявил, что приближающийся к побережью страны ураган "Флоренс" будет "одним из самых сильных за десятилетия", и пообещал, что власти примут все необходимые меры для минимизации ущерба.

Ураган "Флоренс", как ожидается, будет "очень опасным крупным ураганом" вплоть до контакта с атлантическим побережьем Соединенных Штатов ориентировочно в пятницу, сообщил ранее Национальный центр США по предупреждению об ураганах.

"Мы подготовились (к урагану), как никто другой в истории. <…> Мы не жалеем средств", — сказал Трамп на совещании по подготовке к стихии, сообщает пресс-служба главы государства, которую цитирует РИА Новости.

Россия выигрывает информационную борьбу у Запада, заявил Киселев

Россия выигрывает информационную борьбу у западных стран, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, выступая на Восточном экономическом форуме.

© Sputnik / Алексей Куденко Симоньян: борьба Запада с RT приводит к обратному эффекту

"Я не согласен, что мы проигрываем информационную борьбу. Если бы мы проигрывали, то не преследовали бы RT и Sputnik. Мы как раз выигрываем. Мы выигрываем информационно, и мы более привлекательны по нашим идеям. Мы предоставляем альтернативную информацию по отношению к западному мейнстриму. Есть запрос именно на альтернативную информацию, и мы это чувствуем", — сказал Киселев.

Четвертый Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума, пишет РИА Новости.

МВФ ухудшит прогноз по мировой экономике в октябре

Международный валютный фонд (МВФ) может ухудшить прогноз по темпам роста мировой экономике в октябре, ожидает глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

"Несмотря на то, что даже еще в начале года у МВФ были очень радужные прогнозы по мировой экономике, я думаю, мы сейчас опять вступаем в такую продолжительную волну негативных пересмотров прогнозов всех. И вот ближайший прогноз от МВФ, который будет в октябре, будет носить более негативный характер чем то, что мы видели весной", — сказал министр в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ.

По словам Орешкина, мировой экономический рост замедляется, однако ситуация не похожа на 2014 год. "Можно провести параллель с 2014 годом, здесь ситуация качественно иная", — указал он.