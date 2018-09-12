Профсоюзы журналистов Франции: доклад о RT и Sputnik вызывает беспокойство

КИШИНЕВ, 12 сен — Sputnik. Доклад французских властей с предложением не аккредитовывать в стране работников RT и Sputnik является опасным и вызывающим, считает член Национального профсоюза журналистов Франции (SNJ-CGT) Патрик Каменка.
"Думаю, этот доклад представляет опасность и вызывает беспокойство", — заявил Каменка, которого цитирует РИА Новости.
По его словам, профсоюз журналистов Франции выразит осуждение доклада.
Ранее стало известно, что власти Франции опубликовали объемный доклад в котором, в том числе, предлагается не выдавать аккредитации журналистам RT и Sputnik. Подготовкой доклада объемом более чем в 200 страниц, под названием "Манипулирование информацией: вызов нашим демократиям" занимались Центр анализа, прогнозирования и стратегии (CAPS) МИД и Институт стратегических исследований (IRSEM) министерства обороны страны. В тексте доклада 60 раз упоминается Россия, 48 раз встречается упоминание Кремля, 14 раз — агентства Sputnik, а также более 10 раз — упоминание телеканала RT.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что доклад поражает своей открытым антироссийским настроем и резкими выпадами в отношении прессы РФ, работающей во Франции.
По словам Захаровой, бездоказательные обвинения в адрес RT и Sputnik во Франции говорят о фейковой сущности доклада, который нацелен на подготовку ограничительных мер в отношении медиа в этой стране.
Главный редактор RT и Sputnik Маргарита Симоньян назвала доклад с предложением не аккредитовывать работников телеканала и агентства во Франции смешным, а позицию его авторов — лицемерной, как и вся "западная песня" про демократию и свободу слова.
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