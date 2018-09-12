Симоньян ответила Мэй на высказывание об RT

Маргарита Симоньян прокомментировала высказывание Терезы Мэй, которая в парламенте заявила о том, кто может появляться в эфире телеканала RT.

КИШИНЕВ, 12 сен — Sputnik. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян ответила на высказывание премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, которая посоветовала членам парламента не появляться в эфире RT.

"Тереза Мэй сейчас выступила в парламенте. В котором члены ее же партии — уже не таясь — планируют ее отставку. Над вами нависла угроза отставки, увольнения, отравления и метеоризма? Вините во всем RT", — написала Симоньян в Twitter.

Над вами нависла угроза отставки, увольнения, отравления и метеоризма?



Вините во всем RT. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 12 сентября 2018 г.

​Выступая сегодня перед палатой общин, Тереза Мэй заявила, что у всех присутствующих есть сомнения в объективности RT.

"Решение о том, появляться ли на RT, люди принимают самостоятельно, но им должно быть ясно, что они рискуют быть использованными российским государством в качестве орудия пропаганды", — сказала Мэй, отвечая на вопрос одного из депутатов, уместно ли парламентариям в свете событий в Солсбери появляться на российском государственном телевидении.

…Появляться или нет в эфире RT — решать самому человеку, но нужно отдавать себе отчёт, что ты рискуешь стать орудием российской пропаганды».



Это Тереза Мэй сейчас выступила в Парламенте. В котором члены ее же партии — уже не таясь — планируют ее отставку. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 12 сентября 2018 г.

До этого министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид несколько раз обвинял британских депутатов в поддержке российских СМИ, включая RT, и предупреждал их о последствиях. Делал он это в более резких выражениях, чем те, которые использовала Мэй.

© Sputnik / Сергей Гунеев Симоньян: благодаря ЧМ-2018 западные СМИ лучше отзываются о России

"Британия не теряет надежды придраться к RT"

RT не первый раз сталкивается с ограничениями в своей работе в Великобритании. Британский медиарегулятор Ofcom в июне открыл три новых расследования против телеканала. Таким образом, теперь общее число расследований против канала в стране выросло до десяти. Симоньян тогда заявила, что в Лондоне "никак не найдут, к чему придраться, но не теряют надежды".

В свою очередь, официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия жестко ответит на действия британских властей в отношении российских СМИ. Она сообщила, что "профильные структуры" уже начали изучать содержание материалов британских СМИ, которые представлены в России.