"Дело Скрипалей": Маргарита Симоньян взяла интервью у Петрова и Боширова

КИШИНЕВ, 13 сен — Sputnik. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян сообщила, что взяла интервью у россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон подозревает виновными по "делу Скрипалей".

"Да, взяла у них интервью, скоро оно будет в эфире", — сказала Симоньян.

Интервью выйдет в эфир RT в ближайшие часы.

© REUTERS / Henry Nicholls Как связаны отравление Скрипаля, Солсбери и склад химоружия в Европе

"Я их не искала. Точнее, наша редакция искала их так же, как все остальные профессиональные редакции: по соцсетям, источникам и пр. Даже нашли парочку, да не тех. В итоге, настоящие (насколько это можно проверить) Петров и Боширов позвонили мне сами. На мобильный. Надо сказать, мой мобильный реально знают все, даже курьеры, которые развозят цветы на 8-е марта", — написала Симоньян в Telegram-канале.

Она отметила, что Петров и Боширов отказались давать интервью кому-либо другому, поскольку, по их словам, они знают ее по эфирам и читают ее соцсети: "и поэтому, опять же по их словам, доверяют". Она рассказала, что интервью было на русском, в настоящее время его переводят на английский и другие языки.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

Российская сторона неоднократно требовала предоставить доступ к расследованию и пострадавшим гражданам. Британские власти проигнорировали все запросы.

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Экс-глава британского МИД Борис Джонсон, обвиняя Россию, называл "доказательства" ее вины "ошеломляющими". Однако обвинения оказались ложными: глава секретной лаборатории Минобороны Британии заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждал Лондон, отравили Скрипалей.

В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.