Петров и Боширов прокомментировали путаницу во времени на британских фото

Подозреваемые Лондоном по "делу Скрипалей" Александр Петров и Руслан Боширов в интервью RT и Sputnik заявили, что не знают, почему на британских фото из аэропорта одно время.

КИШИНЕВ, 13 сен — Sputnik. Подозреваемые Лондоном по "делу Скрипалей" Александр Петров и Руслан Боширов заявили в интервью RT и Sputnik, что не понимают, почему на распространенных британской стороной фотографиях из аэропорта они запечатлены по отдельности, причем снимки якобы сделаны в одну секунду.

"Это надо у них (британцев) спросить, потому что мы всегда проходим (пограничный контроль) вместе, даже по одному коридору, через одного таможенника, полицейского. Один проходит, второй ждет, и все. Мы по коридору вместе проходили, мы всегда вместе", — заявил Боширов.

"Как это (фото) получилось в одну секунду, в одно время и по раздельности… это надо у них (британцев) спросить", — добавил он.

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В свою очередь, Петров пояснил, почему они с Бошировым проходят погранконтроль именно таким образом.

"То, что мы всегда вместе проходим — у меня чуть-чуть посильнее с английским языком. Если какие-то проблемы возникают, я помогаю Руслану", — отметил он, добавив, что не знает, как объяснить странности с распространенными британской стороной снимками.

О странности в фотографиях заявила, в частности, официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, на снимках запечатлен один и тот же коридор, время совпадает (на сайте Скотланд-ярда указано время — 16.22.43). Захарова заявила, что это "либо наложенные сверху фотографии дата и точное время, либо это — сотрудники ГРУ России, которые научились ходить одновременно, но их образы запечатлены в двух разных фотографиях".

В Солсбери 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

© Sputnik . Путин высказался о подозреваемых в деле Скрипалей

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.

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В марте бывший тогда главой британского МИД Борис Джонсон утверждал, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Обвинения оказались ложными: глава секретной лаборатории минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипали. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан, в частности, на основании их оценок информации, а не подтвержденных фактов.

© REUTERS / Metroplitan Police Захарова: фото подозреваемых по делу Скрипалей - дезинформация

Прокуратура Британии 5 сентября предъявила двум гражданам РФ — Александру Петрову и Руслану Боширову — обвинения по четырем статьям, в том числе в покушении на убийство Скрипалей и британского полицейского Ника Бейли. Премьер Британии Тереза Мэй утверждает, что подозреваемые — сотрудники ГРУ. МИД РФ, комментируя предъявление обвинений, заявил, что опубликованные имена и фотографии подозреваемых России ни о чем не говорят, а расследование столь серьезных преступлений требует скрупулезного анализа и плотного взаимодействия правоохранительных органов двух стран. Генпрокуратура РФ намерена сотрудничать с британскими правоохранителями по данному делу и рассчитывает получить доказательства возможной причастности российских граждан.

Президент России Владимир Путин заявил, что власти РФ знают личности "подозреваемых" по "делу Скрипалей", о которых заявил Лондон. Глава государства попросил их объявиться и поговорить со СМИ.