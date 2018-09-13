С вещами на выход: треть авиапассажиров при эвакуации не бросят багаж

Даже в чрезвычайной ситуации многие люди думают о своем имуществе – число тех, кто схватит сумку или чемодан при немедленной эвакуации из самолета, довольно велико.

КИШИНЕВ, 13 сен – Sputnik. Приблизительно треть путешественников (35%), летающих самолетами, при экстренной эвакуации не бросят багаж, а возьмут его с собой, несмотря на запрет. Об этом пишет Daily Mail, ссылаясь на данные исследования.

При этом, большинство пассажиров (61%) заявляют, что в экстренной ситуации ничего не будут брать с собой. Это не касается того, что уже лежит в карманах их одежды.

Интересно, что 6% опрошенных заявили, что в чрезвычайной ситуации заберут с собой абсолютно все свои вещи. А почти четверть респондентов (23%) захватят с собой ценности, которые легко достать.

Интересно, что совершенно другие данные будут в случае, если эвакуация будет проводиться, но не в срочном порядке. Тогда количество тех, кто возьмет с собой принадлежащие им вещи, вырастает сразу до 75%.

Исследование было проведено для Королевского аэронавигационного общества. В опросе приняли участие две тысячи человек.