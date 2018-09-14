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Луна во время затмения над горой Ай-Петри в Крыму

Пока все спали: первый турист на Луне и ураган в США

© Sputnik / Alexey Malgavko
Общество
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Тема:
Самое интересное за ночь (90)
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События минувшей ночи читайте в утреннем обзоре Sputnik.

КИШИНЕВ, 14 сен — Sputnik. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил в ходе проходящих дебатов в рамках предвыборной кампании председателя правящей Либерально-демократической партии страны в пятницу о своей готовности провести встречу с президентом России Владимиром Путиным в ноябре-декабре этого года, пишет РИА Новости.

"Переговоры лидеров в ноябре-декабре станут значимыми", — сказал японский премьер.

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. 

Сергей Лавров
© Sputnik / Алексей Никольский
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Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.

Ураган "Флоренс" ослаб до первой категории

Наступающий на побережье США ураган "Флоренс" ослаб до первой категории, сообщает национальная служба США по предупреждению ураганов (NHC). 

Президент РФ В. Путин
© Sputnik / Алексей Никольский
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Ранее стало известно, что ураган ослаб до второй категории.

Скорость ветров урагана упала со 177 до 150 километров в час. Сейчас он находится в 80 километрах к югу от города Морхед в штате Северная Каролина.

Служба предупреждает, что в ближайшие дни в связи с приближением "Флоренс" повысится угроза наводнения.

Более 10 миллионов человек оказались на пути самого опасного в этом сезоне урагана "Флоренс". Режим ЧП объявлен в связи с ураганом в штатах Северная и Южная Каролина, Виргиния и Мэриленд, а также в столице страны Вашингтоне, отмечает РИА Новости.

SpaceX заключила контракт с первым в мире туристом, который облетит Луну

Американская компания SpaceX сообщила, что подписала соглашение с первым в мире космическим туристом, который облетит Луну на ракете для длительных миссий. 

Фотография вида с МКС на Землю, сделанная российским космонавтом Сергеем Волковым
© Photo: Roskosmos/Sergey Volkov
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Ранее сообщалось, что SpaceX осуществит первый полет космических туристов к Луне не раньше середины 2019 года. За всю историю на Луне побывали только 24 человека. С 1972 года после завершения миссии американских астронавтов никто не совершал посадку на спутник Земли.
"SpaceX подписала контракт с первым в мире пассажиром, который облетит вокруг Луны на борту нашей ракеты Big Falcon (BFR) — важный шаг на пути к открытию доступа для обычных людей, которые мечтают путешествовать в космосе", — написала компания в сети микроблогов Twitter.

Компания добавила, что 17 сентября объявит, кто этот первый пассажир и почему он решил полететь в космос, сообщает РИА Новости. 

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Самое интересное за ночь (90)

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Теги:
события минувшей ночи, пока все спали, Европа, Россия, Общество


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