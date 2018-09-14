Гримаса Евросоюза: политическое убежище в Бельгии для Оноже

КИШИНЕВ, 14 сен — Sputnik. Джон Оноже, уроженец Сьерра-Леоне, ратующий за вхождение Молдовы в состав Румынии, получил политическое убежище в Бельгии.

© Sputnik / Miroslav Rotari Полиция сообщила о взрывчатке в автобусах унионистов

Целых 10 лет жители Кишинева могли видеть "первого чернокожего молдавского румына", — как его все называли, — в двух местах — на центральном рынке, где он продавал журналы, и на центральной площади с флагом Румынии в руках, в рядах, как всегда, малочисленных унионистов.

Мнение полиции: унионисты в Кишиневе нарушили закон >>>

Но год назад Оноже, кстати, отлично владеющий румынским языком, решил покинуть Молдову и осесть в Бельгии. Политическое убежище в этой стране Джон получил благодаря гражданству Молдовы, которое он ждал почти 10 лет.

Теперь Оноже планирует найти работу в Бельгии и устроить свою личную жизнь, а в Молдову, за "судьбу" которой он боролся столько лет, возвращаться больше не собирается. Недаром говорят в народе — тяжела и неказиста жизнь того униониста.