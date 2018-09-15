В Риге прошел митинг в защиту русских школ

Несколько тысяч человек приняли участие в акции в защиту русских школ Латвии.

КИШИНЕВ, 15 сен – Sputnik. Шествующие проследовали в Риге от театра "Дайлес" до памятника Райнису на Эспланаде. Некоторые из участников держали в руках флаги Латвии, России, а также плакаты с надписями "Руки прочь от наших школ" на русском и латышском языках. По данным полиции, на улицы вышли более 5 тысяч человек, отмечает РИА Новости.

© Photo : из личного архива "Евроценности": в Латвии за "неправильный ответ" в соцопросе могут посадить

Возглавляли шествие лидер партии "Русский союз" Латвии Татьяна Жданок и депутат Европарламента Андрей Мамыкин. В конечной точке, у памятника Райнису, состоялся митинг.

За порядком следили десятки полицейских. Мероприятие прошло спокойно.

Ранее кабмин Латвии принял поправки к закону об образовании и утвердил перевод обучения общеобразовательных школ нацменьшинств на латышский язык. Предполагается, что перевод начнется 1 сентября 2019 года и завершится 1 сентября 2021 года.

В Латвии проживают около 2 миллионов человек, из них около 40% — русскоязычные. В республике один государственный язык — латышский, русский имеет статус иностранного.