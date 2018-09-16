Узнай первым самый точный гороскоп на октябрь 2018 года

Самый подробный прогноз от звездоведа Стеллиума Аспектуса о взаимодействии небесных тел с человеком.

КИШИНЕВ, 16 сен — Sputnik. Еще нигде нет гороскопа на октябрь 2018 года, однако специально для наших читателей звездовед Стеллиум Аспектус представил самый подробный прогноз о взаимодействии небесных тел с человеком.

Почти весь октябрь на нашем астрологическом светофоре будет гореть желтый свет, что обозначает — внимание, думайте потом делайте, потому что октябрь месяц изобилует в срединных точках между затмениями (СТЗ).

Желательно следующую ниже таблицу выписать и держать на виду, так как мало будет позитивной энергии.

— 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

— 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

— 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27

— 28, 29, 30, 31 октября — 1, 2, 3 ноября

Числа, обозначенные жирным шрифтом, — это пик действия энергий СТЗ, то есть они идут по нарастанию, достигают пика и постепенно угасают.

Основные рекомендации для периодов, связанных с СТЗ:

— не начинать важные дела и не принимать значимых решений потому что все может реализоваться совершенно непредсказуемым образом.

— появляется какие-то непредсказуемые случайности, которые могут резко поменять ход дела.

© Sputnik / Alexander Galperin Цискаридзе: стоит ли верить астрологии и гаданиям

— результаты всех дел, начатых на СРЕДИННЫЕ ТОЧКИ, и последствия этих дел — могут быть противоположными, с точностью до наоборот; царит путаница, хаос, беспорядок.

В эти периоды важную роль может сыграть "слепой случай". В эти дни часто происходят авиакатастрофы.

Если бы только СТЗ нам принесут неприятности. Но ведь негатив излучают фазы Луны, неблагоприятные лунные сутки. Потому что даты этих астрологических феноменов совпадают с СТЗ.

Новолуние 9 октября + 9 октября СТЗ.

Полнолуние 24 октября + 24 октября СТЗ.

То есть, вспомните про наш светофор, на котором в эти дни будет гореть красный свет.

Он не погаснет и 10, 11 октября, когда нельзя покупать ничего из одежды и обуви, но они же являются и срединными точками. То есть, риск купить что-то не нужное, бракованное, некачественное — возрастает.

Неблагоприятные лунные дни.

День Макары начинается 1 октября в 22:36 и завершается 2 октября в 23:33. Напоминаю, что этот день связан с насилием, обольщениям.

5 октября в 1:52 начинается 26-й лунный день со своим символами — Жабы и Болота и завершается 6 октября в 3:10. Рекомендуется как можно больше молчать, так как пустая болтовня лишает человека жизненной энергии.

И снова на авансцене срединные точки между затмениями.

29 лунный день, один из самых опасных сатанинских дней приходиться на 8 октября + СТЗ.

9 лунный день начинается 16 октября в 14:36 и завершается 17 октября в 16:17. В этот период влияния СТЗ нет. Но негатив присутствует — обманы, заблуждения. Самым лучшим действием с вашей стороны будет простить человека, который вас обидел.

15 лунный день (символы Змея и Шакал) начнется 22 октября в 17:31 и завершиться 23 октября в 17:53. В эти же дни действуют и СТЗ.

© Flickr / Telping Международный день астрологии: история и интересные факты

19 лунный день (символы Сеть, Паук) начнется 26 октября в 19:12 и завершиться 27 октября в 19:48. И 26 и 27 еще будут работать энергии срединных точек между затмениями.

Даже самый светлый лунный день, 28-й (Лотос) будет окрашен СТЗ, так как приходится на 7 и 8 октября — а это период действия срединных точек между затмениями.

Но даже при не очень благоприятном влиянии СТЗ жизнь не останавливается. 2, 3 октября сбраживаем вино, варим варенье и повидло. 12, 13 октября ставим на хранение в подвалы овощи.

6, 7 октября готовим наше жилье к зиме (конопатим окна, проверяем печи и отопительную систему).

17, 18 октября красим волосы. Только 12, 13, 22, 23 покупаем технику, проводим ремонт автомобилей и только 24 октября в Полнолуние не прокалываем уши и очень осторожно работаем с режущими инструментами. Конечно же, даже плановую операцию на этот день желательно отложить. Может возникнуть очень обильное кровотечение.

Те, кто уже стал другом нашей астрологической рубрики, могут спросить, будет ли работать ущербный четверг. Будет, будет. Для тех, кто очень его ждет и хочет избавиться от курения и других вредных привычек, — запомните, 4 октября — Ущербный четверг. Выкуриваете последнюю сигарету или же выпиваете последнюю рюмку, которую наливает "зеленый Змий", и с огромным желанием, с огромной верой просите и Космоса поддержку чтобы навсегда избавится от этих пороков.

Тем, кто после прочтения нашего прогноза немного опечалился, хочу напомнить высказывание древних: "Звезды предупреждают, но не диктуют!".

Света вам и Любви!