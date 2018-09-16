Пока все спали: таинственный беспилотник над Черным морем и поражение Головкина

КИШИНЕВ, 16 сен — Sputnik. Стратегический разведывательный беспилотный аппарат ВВС США RQ-4 Global Hawk совершил многочасовой полет над российским побережьем Черного моря, пишет РИА Новости.

По данным ресурса Plane Radar, беспилотник вылетел с авиабазы НАТО Сигонелла в Италии и в 12:19 по московскому времени начал мониторинг линии разграничения на Донбассе. Закончив облет, аппарат со стороны Николаевской области Украины направился к побережью Крыма и Краснодарского края.

Самолет курсировал в указанном регионе около восьми часов, временами приближаясь к российским берегам на расстояние 40 километров. В 22:19 дрон направился обратно на аэродром базирования.

Около полудня в районе Черноморского побережья России также был замечен патрульный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon.

Поражение Головкина

Казахстанский боксер Геннадий Головкин потерпел поражение от мексиканца Сауля Альвареса и лишился чемпионских поясов WBA (Super) и WBC в среднем весе.

Бой, прошедший в субботу в Лас-Вегасе, продлился все 12 раундов и завершился победой Альвареса по очкам. Счет судейских записок: 114-114, 115-113, 115-113.

В сентябре 2017 года состоялся первый бой между Головкиным и Альваресом, и в нем была зафиксирована ничья.

Число жертв урагана "Флоренс" в США возросло до 11 человек

Ураган "Флоренс" обрушился на атлантическое побережье США в пятницу и сразу же стал ослабевать, сейчас его статус понижен до шторма. Опасность от ветра значительно снизилась — он не превышает 75 километров в час. Однако по-прежнему сохраняется угроза сильных наводнений, поскольку шторм принес огромное количество осадков и почти прекратил движение с выходом на сушу.

Более 27 тысяч жителей Северной и Южной Каролины находятся во временных убежищах. Сотни тысяч потребителей остались без света, пишет РИА Новости.

В Сети появилось видео перехвата израильских ракет в Сирии

Сирия отразила ракетную атаку ВВС Израиля по окрестностям международного аэропорта Дамаска. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, взрывы нанесли лишь материальный ущерб.

Израильская армия отказалось комментировать сообщения о своей причастности к удару.

Силы обороны Израиля многократно наносили ракетные удары по сирийской территории. В частности, в сентябре подверглись атаке военные объекты в Тартусе и Хаме.

Сирия и Израиль формально находятся в состоянии войны с 1973 года, однако боестолкновения были крайне редки до начала гражданской войны в Сирии, сообщает РИА Новости.