Вранча проснулась: в Румынии произошло новое землетрясение

В Румынии продолжается серия слабых подземных толчков: Вранчу сотрясает практически каждый день.

КИШИНЕВ, 16 сен — Sputnik. Вранча проснулась: подземные толчки силой в 3,2 балла по шкале Рихтера произошли утром в воскресенье в румынском уезде Бузэу.

© Sputnik / Miroslav Rotari Илиеш: какие дома Кишинева выстоят при сильном землетрясении

По официальным данным Национального научно-исследовательского института Земли, землетрясение началось в 09.19 в сейсмической зоне Вранча, на глубине 111 километров.

Землетрясение ощущалось в городах: Нехою (25 км от эпицентра), Ковасна (42 км), Ынторсура Бузэулуй (50 км), Тыргу Секуеск (56 км), Бузэу (58 км). Жители Молдовы не почувствовали толчки.

С начала месяца это уже 13 по счету землятресение. Самые сильные толчки были зафиксированы 8 сентября — 3,5 балла.