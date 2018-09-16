Визжала и кричала: как невесту украли прямо на улице - видео

В сети набирает популярность ролик, на котором видно, как по кавказской традиции крадут девушку: однако все происходит без договоренности, и она пронзительно кричит - смотрите видео, как это было.

КИШИНЕВ, 16 сен — Sputnik. В некоторых кавказских странах по-прежнему крадут невест. Судя по всему, такую кражу невесты во Владикавказе сняли на видео и выложили в одном из городских пабликов в соцсети Instagram, сообщает Sputnik Осетия.

На ролике видно, как девушка в красном платье выходит, скорее всего из офиса, потом раздается свист, появляются несколько молодых людей.

Девушка бросается бежать, отчаянно крича, но ее догоняют и запихивают в машину.

Пользователи соцсети в основной массе негативно прокомментировали видеоролик, заметив, что "у настоящих осетин кража девушки считалась позором как для жениха, так и для семьи невесты".

"Бедная, не хотела", — написал один пользователь.

Другие, наоборот, встали на защиту жениха.

"Что за негатив от вас всех идет… Ну украл и счастья им. Какие все-таки люди злые!"

Некоторые же посчитали, что это все-таки постановка и девушка, как часто бывает, обо всем знала заранее и просто слишком вошла в роль.