"Анджелина Джоли" показала реальное лицо, и все ужаснулись - фото

Завершилась интрига, которая длилась в Instagram больше года. Пресса выяснила, кто скрывается за образом иранского "двойника" знаменитой голливудской актрисы. Посмотрите на фото и будете поражены.

КИШИНЕВ, 17 сен — Sputnik. В Иране у женщин не так много возможностей для самовыражения, но молодой иранке Сахар Табар это удалось. Она прославилась в Instagram жутким макияжем, из-за которого одни пользователи сравнивали ее с жертвами моды на худобу, а другие — с ожившими мертвецами-зомби из фильмов ужасов.

اسممو میبینی رو بیلبوردا…🤙💀👽 Публикация от Sahar👽Tabar (@sahartabar_offcial) 10 Фев 2018 в 7:10 PST

Пользователи социальной сети быстро заметили сходство макияжа иранки с внешностью Анджелины Джоли — карикатурное сходство с голливудской кинозвездой бросается в глаза.

Однако на фотографиях косметика наложена на лицо девушки так мастерски, что многие считали, что настоящее лицо Сахар Табар выглядит именно так, и иранка — всего лишь еще одна "дива Instagram", страдающей анорексией из-за стремления к модельным стандартам красоты.

Под давлением своих подписчиков Сахар Табар все же сдалась — и опубликовала фотографию, где она снята без макияжа, в своем натуральном виде. Посмотрите, как на самом деле выглядит девушка, известная как "иранская Анджелина Джоли", без косметики и фотошопа.

Как выяснилось, юная иранка вполне симпатична и вовсе не страдает излишней худобой.

Сама Сахар Табар написала в комментариях, что немного жалеет о том, что интрига закончена. Она призналась, что прежде чем опубликовать в Instagram снимки в образе "Анджелины Джоли", часто обрабатывала их в фоторедакторах.

В конце прошлого года иранка стала героиней множества публикаций в глобальных вещательных медиа-сетях по всему миру, — она шутила, что сделала больше 50 пластических операций, чтобы стать похожей на Анджелину Джоли, и пресса приняла ее шутку за чистую монету. Позже девушка призналась, что это был розыгрыш, и она вовсе не ожидала такой шумихи.