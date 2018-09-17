Пока все спали: еще одно отравление в Солсбери и смерть молдаванина в тюрьме в Италии

КИШИНЕВ, 17 сен — Sputnik. Британская полиция раскрыла подробности инцидента с отравлением в ресторане в Солсбери (еще один случай после Скрипалей).

Накануне двое посетителей заведения Prezzo на улице High Street почувствовали недомогание.

"Полиция получила звонок от скорой помощи. Два человека, мужчина 40 с лишним лет и женщина 30 с лишним лет почувствовали себя плохо", — говорится в сообщении полиции Уилтшира.

Пострадавших доставили в окружную больницу Солсбери.

© Sputnik / Alexey Filippov Собор и не только: что можно посмотреть в городке Солсбери 15

В полиции подчеркнули, что речь не идет об отравлении "Новичком", отмечает РИА Новости.

Смерть молдаванина в итальянской тюрьме

38-летний гражданин Молдовы, осужденный за кражу в Италии, был найден мертвым в тюрьме в итальянском городе Терни. Его приятель утверждает, что у скончавшегося был вздутый, словно мяч, живот, тело было все в синяках и следах крови.

По данным СМИ, последние полгода мужчина жаловался на боли в области живота. Тюремные врачи его обследовали и назначали таблетки, от которых ему стало еще хуже.

Семья заключенного потребовала объяснений относительно условий, при которых он умер, но в пенитенциаре ответили, что у того был сердечный приступ. Возбуждено уголовное дело.

© Sputnik / Alexei Danichev Что обещают синоптики: точный прогноз погоды в Молдове

Скончавшийся молдаванин был приговорен за кражу в прошлом году на год и восемь месяцев тюрьмы.

Кандидаты в губернаторы Приморья обвинили друг друга в подделке протоколов

Кандидаты в губернаторы Приморья Андрей Ищенко и Андрей Тарасенко обвинили друг друга в фальсификации протоколов во втором туре выборов главы края.

Ранее при подсчете голосов лидировал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, отрыв между ним и Андреем Тарасенко составлял до 8%. Утром понедельника Тарасенко при подсчете 99,03% бюллетеней на втором туре выборов главы региона обогнал своего соперника на 0,5% и набрал 49,02%, сообщалось на сайте ЦИК. Ищенко заявил о фальсификации бюллетеней во Владивостоке, Находке, Уссурийске и Артеме и объявил бессрочную голодовку. В избиркоме края ранее сообщали, что проверяют жалобы сторонников Ищенко.

В ОП края отметили, что наблюдатели нарушений в подсчете протоколов не зафиксировали, сообщает РИА Новости.

Столтенберг пригрозил ответом России в случае "кибератак"

НАТО может применить пятую статью своего устава о коллективной обороне в случае "кибератак со стороны России". Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

По его словам, пойдет ли на такой шаг альянс, зависит от характера кибератаки. Кроме того, он заявил об укреплении информационной защиты организации.

© Sputnik / Владимир Вяткин Какой сегодня праздник: 17 сентября

Столтенберг отказался рассказывать, при каких условиях будет применяться пятая статья.

"Мы не должны давать это преимущество никакому потенциальному противнику", — отметил он.

Генсек добавил, что средства защиты будут соответствовать международному праву.

"Они использовались, например, против ИГ*, не НАТО, но союзниками НАТО", — заключил Столтенберг, пишет РИА Новости.

*Террористическая организация, запрещенная в России.