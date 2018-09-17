09:40 17 Сентября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.65
  • USD16.80
  • RUB0.25
  • RON4.23
  • UAH0.60
Поиск
Срочно:
Тюрьма, архивное фото

Пока все спали: еще одно отравление в Солсбери и смерть молдаванина в тюрьме в Италии

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Самое интересное за ночь (95)
31220

События минувшей ночи читайте в утренней подборке Sputnik.

КИШИНЕВ, 17 сен — Sputnik. Британская полиция раскрыла подробности инцидента с отравлением в ресторане в Солсбери (еще один случай после Скрипалей).

Накануне двое посетителей заведения Prezzo на улице High Street почувствовали недомогание.

"Полиция получила звонок от скорой помощи. Два человека, мужчина 40 с лишним лет и женщина 30 с лишним лет почувствовали себя плохо", — говорится в сообщении полиции Уилтшира.

Пострадавших доставили в окружную больницу Солсбери.

Собор Девы Марии в английском городе Солсбери.
© Sputnik / Alexey Filippov
Собор и не только: что можно посмотреть в городке Солсбери
15

В полиции подчеркнули, что речь не идет об отравлении "Новичком", отмечает РИА Новости.

Смерть молдаванина в итальянской тюрьме

38-летний гражданин Молдовы, осужденный за кражу в Италии, был найден мертвым в тюрьме в итальянском городе Терни. Его приятель утверждает, что у скончавшегося был вздутый, словно мяч, живот, тело было все в синяках и следах крови.

По данным СМИ, последние полгода мужчина жаловался на боли в области живота. Тюремные врачи его обследовали и назначали таблетки, от которых ему стало еще хуже.

Семья заключенного потребовала объяснений относительно условий, при которых он умер, но в пенитенциаре ответили, что у того был сердечный приступ. Возбуждено уголовное дело.

Листья на лавочке в парке
© Sputnik / Alexei Danichev
Что обещают синоптики: точный прогноз погоды в Молдове

Скончавшийся молдаванин был приговорен за кражу в прошлом году на год и восемь месяцев тюрьмы.

Кандидаты в губернаторы Приморья обвинили друг друга в подделке протоколов

Кандидаты в губернаторы Приморья Андрей Ищенко и Андрей Тарасенко обвинили друг друга в фальсификации протоколов во втором туре выборов главы края.

Ранее при подсчете голосов лидировал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, отрыв между ним и Андреем Тарасенко составлял до 8%. Утром понедельника Тарасенко при подсчете 99,03% бюллетеней на втором туре выборов главы региона обогнал своего соперника на 0,5% и набрал 49,02%, сообщалось на сайте ЦИК. Ищенко заявил о фальсификации бюллетеней во Владивостоке, Находке, Уссурийске и Артеме и объявил бессрочную голодовку. В избиркоме края ранее сообщали, что проверяют жалобы сторонников Ищенко.

Мэрилин Монро и Кларк Гейбл в фильме Неприкаянные, 1961 год
© AP Photo
Обнаженная Мэрилин Монро: найден эпизод, который считали уничтоженным

В ОП края отметили, что наблюдатели нарушений в подсчете протоколов не зафиксировали, сообщает РИА Новости.

Столтенберг пригрозил ответом России в случае "кибератак"

НАТО может применить пятую статью своего устава о коллективной обороне в случае "кибератак со стороны России". Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

По его словам, пойдет ли на такой шаг альянс, зависит от характера кибератаки. Кроме того, он заявил об укреплении информационной защиты организации.

Флэшмоб, посвященный Всемирному Дню доброты, прошел на Манежной площади в Москве
© Sputnik / Владимир Вяткин
Какой сегодня праздник: 17 сентября

Столтенберг отказался рассказывать, при каких условиях будет применяться пятая статья.

"Мы не должны давать это преимущество никакому потенциальному противнику", — отметил он.

Генсек добавил, что средства защиты будут соответствовать международному праву.

"Они использовались, например, против ИГ*, не НАТО, но союзниками НАТО", — заключил Столтенберг, пишет РИА Новости.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

Тема:
Самое интересное за ночь (95)

По теме

Apple установила рекорд по стоимости ремонта смартфонов
Не свадьба, а "гонка вооружений": как в Молдове извратили священный обряд
Яркое видео: самые крутые голы в первых матчах Лиги Наций
Теги:
события минувшей ночи, пока все спали
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Монтаж металлоконструкций
    Украинцы идут!

    Безвизовый режим и расширение списка профессий для приглашенных работников сделали Украину главным поставщиком гастарбайтеров для Латвии.

  • Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис, архивное фото
    Юность в сапогах

    Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис предложил снизить максимальный призывной возраст на три года — до 23 лет.

  • 1-я пехотная бригада отработала сотрудничество с полицией и спасательной службой Эстонии
    "Яростный можжевельник"

    В полусотне километров от России Силы обороны Эстонии отработали сотрудничество с полицейскими и спасателями в условиях "возможного кризиса или конфликта".

  • Осы
    Смертельный рой

    Осы напали на семейную пару под Слуцком. После укусов женщине стало плохо, медики не смогли ее спасти.

  • Ника Читадзе, Политолог, Эксперт
    Неудобная позиция

    Политолог объяснил, почему телекомпания Iberia TV за два месяца до выборов президента Грузии оказалась под угрозой закрытия.

  • Касей Хачегогу
    За кулисами

    О гастролях Национального театра Адыгеи в Абхазии в интервью Sputnik рассказал заслуженный деятель искусств России, режиссер Касей Хачегогу.

  • Артем Михайловский
    Самый безопасный регион

    Путешественник из России поделился со Sputnik увиденным в Южной Осетии и рассказал о туристическом потенциале республики.

  • Монтаж металлоконструкций
    Украинцы идут!

    Безвизовый режим и расширение списка профессий для приглашенных работников сделали Украину главным поставщиком гастарбайтеров для Латвии.

  • Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис, архивное фото
    Юность в сапогах

    Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис предложил снизить максимальный призывной возраст на три года — до 23 лет.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Катрин Тасева (Болгария) выполняет упражнения в финальных выступлениях с обручем в индивидуальной программе на чемпионате мира по художественной гимнастике 2018 в Софии
Шпагаты, прыжки и блистательные улыбки: как гимнастки пробились на Олимпиаду-2020
Чихуахуа танцует под армянский хит
Невероятный чихуахуа зажигает под музыку - убойное видео
Не делай это после еды
Важно знать: что нельзя делать после еды

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться