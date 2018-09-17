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Софийский собор в Полоцке.

В белорусском Полоцке почтили память героев ВОВ родом из Молдовы

© Sputnik / В. Шияновский
Общество
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Тема:
Наследники великой Победы (319)
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Проект, инициированный в Молдове и посвященный отданию почестей воинам-освободителям, активно подхватили в Белоруссии.

КИШИНЕВ, 17 сен — Sputnik. В белорусском Полоцке, на Кургане Бессмертия состоялась церемония передачи земли с захоронений и братских могил воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны на территории Полоцкого, Верхнедвинского, Лепельского, Поставского, Россонского районов и Новополоцка. Именно на этих некрополях покоятся уроженцы Молдовы, погибшие в борьбе с фашизмом на территории Белоруссии.

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Часть земли со всех воинских захоронений и братских могил Белоруссии собрана в капсулу, которую установят в крипте храма-памятника в честь Всех Святых в Минске. Вторая часть этой земли уедет в Молдову, где будет установлена в музее мемориала "Шерпенский плацдарм".

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Этот проект по увековечение памяти погибших в годы войны уроженцев территории нынешней РМ — инициатива молдавской стороны и сегодня он успешно реализуется. В церемонии принял участие посол Молдовы в Республике Беларусь Виктор Сорочан, сообщают белорусские СМИ.

На сегодня разысканы захоронения 77 воинов из Молдовы, которые погибли на белорусской земле в годы Великой Отечественной войны и захоронены в Белоруссии.

"Эти люди, землю с могил которых сегодня передают молдавской стороне, — обеспечили мир в Белоруссии и Молдове. Я очень благодарен белорусам за то, что относятся к этому с большим пониманием. Та бережливость, с которой они заботятся обо всех памятниках и захоронениях Великой Отечественной войны, впечатляет и заставляет думать еще больше о том, что, все-таки, мало мы отдаем почести, дань памяти этим людям, благодаря которым сегодня живем в мире", — отметил Сорочан.

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Председатель Полоцкого районного исполнительного комитета Николай Шевчук подчеркнул, что, передавая посольству Республики Молдова землю с воинских захоронений, где покоятся молдавские воины, Белоруссия отдает дань памяти героям, заплатившим жизнью за наше мирное настоящее и наше будущее.

"Пусть зажженный у подножия Кургана Бессмертия вечный огонь служит символом бесконечной благодарности воинам-освободителям", — сказал Шевчук.

Тема:
Наследники великой Победы (319)

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Теги:
освободители, красноармейцы, захоронения, нацизм, память, солдаты, Великая Отечественная война, Красная армия, Полоцк, БССР, МССР, Шерпены, Белоруссия, СССР, Молдова
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