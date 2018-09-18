Центр Парижа сделают пешеходным - раз в месяц

КИШИНЕВ, 18 сен — Sputnik. Администрация Парижа приняла решение один раз в месяц закрывать для автотранспорта центр столицы Франции. Об этом написала газета Le Figaro.

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Мэрия Парижа уже провела эксперимент по закрытию центральных улиц для проезда автомобилей и других видов транспорта. В итоге местные жители поддержали данную инициативу. Таким образом, с 7 октября каждое первое воскресенье месяца центр столицы будет пешеходным.

Движение запретят на островах Сите и Сен-Луи, площади Шатле, в районе Лувра, Оперы Гарнье, квартала Марэ и Елисейских полей. Отмечается, что вводимые ограничения автомобильного движения в центре Парижа не будут распространяться на основные трассы, например, Le boulevard de Sébastopol.

Создание пешеходной зоны в центре города позволит значительно снизить уровень загрязнения воздуха в центральных районах французской столицы и ненадолго избавить жителей от шума.