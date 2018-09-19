Пока все спали: авария с участием Димы Билана и заявление Трампа

КИШИНЕВ, 19 сен — Sputnik. Дима Билан попал в аварию в Москве на Ленинском проспекте. Он сидел за рулем черного "Форд Мустанг", не справился с управлением и влетел в авто. Уверяет, что был трезв.

© Sputnik / Vitaly Ankov В Турции в ДТП с автобусом погибли восемь человек и 28 ранены, сообщили СМИ

К счастью, пострадавших нет, сообщают российские СМИ.

Трамп назвал траты ФРГ на "Северный поток — 2" неуместными‍

Власти Германии "неуместно" расходуют средства на проект газопровода "Северный поток — 2", при этом США не планируют вводить против компаний, участвующих в проекте, санкции, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе общения с журналистами после встречи польским лидером Анджеем Дудой.

В России выросло число магазинов, где иностранцы могут оформить tax free>>>

"Мы не планируем это делать. Мы просто думаем, что, к большому сожалению, немецкий народ платит миллиарды и миллиарды долларов в год за энегоресурсы из РФ. И я могу вас заверить, немецкому народу это не нравится", — сказал Трамп, которого цитирует РИА Новости.

СМИ назвали имена пострадавших при отравлении в ресторане в Солсбери

Одна из двух отравившихся в ресторане в Солсбери, 30-летняя модель Анна Шапиро рассказала британской газете Sun, что в 2006 году получила израильский паспорт и больше не является гражданкой России а второй пострадавший, ее муж Алекс Кинг — британец. Таким образом, россиян среди пострадавших в этом инциденте нет.

Как победить облысение — ученые нашли ответ>>>

Мужчина и женщина 16 сентября внезапно почувствовали себя плохо в ресторане Prezzо в центре Солсбери. Полиция вечером во вторник заявила, что исключает использование нервно-паралитического вещества и больше не считает инцидент подозрительным, отмечает РИА Новости.