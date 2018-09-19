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Дима Билан

Пока все спали: авария с участием Димы Билана и заявление Трампа

© Sputnik / Ilya Pitalev
Общество
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Тема:
Самое интересное за ночь (96)
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События минувшей ночи читайте в утренней подборке Sputnik.

КИШИНЕВ, 19 сен — Sputnik. Дима Билан попал в аварию в Москве на Ленинском проспекте. Он сидел за рулем черного "Форд Мустанг", не справился с управлением и влетел в авто. Уверяет, что был трезв. 

Машина скорой помощи
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К счастью, пострадавших нет, сообщают российские СМИ.

 Трамп назвал траты ФРГ на "Северный поток — 2" неуместными‍

Власти Германии "неуместно" расходуют средства на проект газопровода "Северный поток — 2", при этом США не планируют вводить против компаний, участвующих в проекте, санкции, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе общения с журналистами после встречи польским лидером Анджеем Дудой.

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"Мы не планируем это делать. Мы просто думаем, что, к большому сожалению, немецкий народ платит миллиарды и миллиарды долларов в год за энегоресурсы из РФ. И я могу вас заверить, немецкому народу это не нравится", — сказал Трамп, которого цитирует РИА Новости.

Трубы для газопровода Nord Stream 2 в цехе ЭТЕРНО ПАО Челябинского трубопрокатного завода
© Sputnik / Sergey Guneev
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СМИ назвали имена пострадавших при отравлении в ресторане в Солсбери

Одна из двух отравившихся в ресторане в Солсбери, 30-летняя модель Анна Шапиро рассказала британской газете Sun, что в 2006 году получила израильский паспорт и больше не является гражданкой России а второй пострадавший, ее муж Алекс Кинг — британец. Таким образом, россиян среди пострадавших в этом инциденте нет.

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Мужчина и женщина 16 сентября внезапно почувствовали себя плохо в ресторане Prezzо в центре Солсбери. Полиция вечером во вторник заявила, что исключает использование нервно-паралитического вещества и больше не считает инцидент подозрительным, отмечает РИА Новости. 

Тема:
Самое интересное за ночь (96)

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Теги:
события минувшей ночи, пока все спали, Дима Билан, Общество
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