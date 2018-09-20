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Кулак

Пока все спали: жестокая драка в Кишиневе из-за девушки и стрельба в США

CC0 / Pixabay / Pavlofox
Общество
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Тема:
Самое интересное за ночь (97)
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События минувшей ночи читайте в утренней подборке Sputnik.

КИШИНЕВ, 20 сен — Sputnik. Жестокую драку из-за девушки устроили мужчины в Кишиневе: обменявшись несколькими резкими репликами, они бросились друг на друга с кулаками. 

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Инцидент произошел поздно вечером на остановке троллейбуса на Буюканах. Попытки прохожих разнять скандалистов успеха не принесли. В течение нескольких минут парни обменивались сильными ударами. По одной из версий, они устроили драку из-за девушки.

МВД сообщило результаты проверки концертной деятельности Вайкуле‍

Главное управление по вопросам миграции МВД по результатам проведенной проверки не нашло нарушений в концертной деятельности и пребывании певицы Лаймы Вайкуле на территории России, об этом говорится в ответе министерства, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Ранее руководитель рабочей группы по вопросам преступности в сфере экономики общественного совета при столичном управлении МВД Александр Хаминский направил запрос министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с просьбой проверить концертную деятельность Вайкуле в России. Он, в частности, попросил "установить факты незаконно осуществляемой гражданкой Латвии Вайкуле трудовой деятельности в РФ без разрешения на работу либо патента и привлечь ее к административной ответственности". 

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По данным МВД, оснований для привлечения певицы к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства нет. Сам Хаминский заявил, что удовлетворен результатами проверки.В США два человека погибли при стрельбе в доме престарелых

Стрельба произошла в частном доме для престарелых в предместье Филадельфии.

Стрелявший пока что на свободе, его ищут. Его мотивы неизвестны.

Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (ATF — одно из правоохранительных ведомств США) подтвердило в Twitter, что расследует инцидент со стрельбой, но не назвало количества пострадавших, отмечает РИА Новости. 

Воздушные шары на фестивале воздухоплавания Кавказские Минеральные Воды - Жемчужина России в Ставрополье
© Sputnik / Denis Abramov
Держаться за воздух: Российский фестиваль воздухоплавания в Ставрополье
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Российские военные провели патрулирование в Сирии рядом с Голанами

Российская военная полиция совместно с представителями Центра по примирению враждующих сторон в Сирии провела патрулирование освобожденных населенных пунктов региона Эль-Кунейтра и демилитаризованной зоны, обеспечив безопасность восстанавливающих провинцию рабочих, больниц, школ и пункта амнистирования боевиков.

Крайней точкой согласованного с ООН маршрута был город Рафид, находящийся практически на границе с оккупированными Израилем Голанскими высотами. По пути патруль обеспечивал безопасность ремонтных бригад, посещал школы, больницы, посты российской военной полиции и центр по амнистированию боевиков, сотрудничавших с боевиками граждан, а также просто живших на подконтрольных им территориях, отмечает РИА Новости.

Тема:
Самое интересное за ночь (97)

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Теги:
события минувшей ночи, пока все спали, драка, Кишинев, Общество
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