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Григорий Котовский

Мавзолей Котовского – снос или ремонт: какая судьба ждет останки героя

© Sputnik /
Общество
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Останки основателя МАССР было решено перезахоронить на кладбище в Подольске, но этого пока не сделали, зато мавзолей начали уже ремонтировать.

Николай Костыркин, Sputnik Молдова

В украинском Подольске началась реконструкция мавзолея уроженца Бессарабии, красного командира Григория Котовского.

Памятник Котовскому в Кишиневе
© Sputnik / Miroslav Rotari
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По данным местных властей, проект обновления мавзолея согласован с Министерством культуры Украины и областным департаментом культуры, а работы ведутся в соответствии с украинским законодательством.

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Мавзолей находится в аварийном состоянии уже долгие годы и огорожен строительным забором.

Еще два года назад городской совет Подольска решил перезахоронить останки Котовского, — которые уже давно лишились следов последнего бальзамирования, — на местном кладбище. Но скелет героя Гражданской войны, который, судя по ряду видеозаписей в интернете, даже толком не задрапирован, до сих пор остается на прежнем месте.

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Местные общественники уверены, что в свете приводящейся на Украине политики "декоммунизации" уж лучше останкам Котовского спокойно лежать в земле, чем быть объектом нападок политиков и вандалов. Тем более, полагают горожане, не ровен час, и вслед за новым ветром перемен ревизионисты возьмутся и за снос мавзолея, поэтому костям красного командира лучше в мавзолее оставаться, даже если для них там можно оборудовать более безопасное место.

Мавзолей Котовского в Подольске, Украина
© Photo: Вести-UA || Новости Украины | Новини України
Мавзолей Котовского в Подольске, Украина

Со стелы склепа-могилы в парке Шевченко начали демонтировать облицовочные гранитные плиты, что вызвало у горожан подозрения в том, что мавзолей намерены снести полностью.

Горожане опасаются за судьбу все еще находящихся внутри объекта останков Котовского, с личностью которого неразрывно связана история современного Подольска.

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© Photo: Живой Подольск|Котовск
Пост в соцсетях о ремонте склепа-могилы Котовского в Поюольске

Григорий Иванович Котовский — легендарная личность, уроженец Бессарабии, король преступного мира, участник Гражданской войны и один из инициаторов создания Молдавской Автономной Советской Социалистической Республики на левом берегу Днестра, ставшей базисом для образования МССР. Правда, сам Котовский этого не увидел — он был убит в 1925 году, за 15 лет до присоединения своей родины к Советскому Союзу.

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Может быть, сам Григорий Иванович и хотел, чтобы его похоронили в родной Бессарабии, за свободу которой, — как ее понимал, — он сражался, уже будучи красным командиром. Но местом упокоения Котовского стал городок Бирзула, который с 1935 года был переименован в Котовск, а в 2016-м, в результате "декоммунизации" Украины — в Подольск.

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Известно, что тело знаменитого комкора (командира корпуса — ред.) на следующий же день после гибели было забальзамировано и помещено в мавзолей. Стеклянный саркофаг с телом красного командира был установлен на небольшой глубине, в котором постоянно поддерживался определенный уровень температуры и влажности. Рядом с саркофагом, на атласных подушечках хранились награды Григория Ивановича — три ордена Боевого Красного Знамени, а чуть поодаль, на специальном постаменте находилось почетное революционное оружие — инкрустированная кавалерийская шашка.

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Мавзолей был открыт для посещения, перед ним проводились военные парады, приносили присягу пионеры.

Во время немецко-фашистской оккупации края, в 1941 году, 6 августа, румынские солдаты, чьи старшие родственники, возможно, бегали от кавалеристов Котовского на полях сражений Гражданской войны, разбили саркофаг Котовского и выбросили останки в свежевырытую траншею вместе с трупами расстрелянных местных жителей. Но многие жители Котовска, возможно, до сих пор помнят, что буквально в те же дни рабочие железнодорожного депо во главе с начальником ремонтных мастерских Иваном Тимофеевичем Скорубским вскрыли траншею и перезахоронили убитых, а останки Котовского собрали в мешок и сберегали у себя до окончания оккупации в 1944 году.

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Мавзолей комкора был восстановлен в 1965 году, правда в уменьшенном виде по проекту одесского архитектора Проценко. Теперь это — стела, венчающая склеп, где кости Котовского покоятся в гробу.

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На протяжении последних трех лет мавзолей подвергался неоднократным актам вандалов.

В прошлую эпоху мавзолей Котовского был одним из трех мавзолеев на территории СССР, наряду с местом упокоения Владимира Ленина в Москве и Николая Пирогова в Виннице.

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Теги:
склеп-могила, мавзолей, останки, реконструкция, Григорий Котовский, МАССР, Котовск, Подольск, Бессарабия, СССР, Украина, Примечательные факты
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