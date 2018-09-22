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Антакальнисское воинское кладбище в Вильнюсе

В Литве отстояли память о советских воинах - монумент сносить не будут

© Sputnik / Андрей Богданов
Общество
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Тема:
Наследники великой Победы (321)
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Самое напряженное время, как считает лидер литовских поисковиков Виктор Орлов, еще впереди - если в стране будет принят т.н. закон о декоммунизации.

КИШИНЕВ, 22 сен — Sputnik. Литовские поисковики добились отмены решения о сносе советского памятника на территории Вильнюса, сообщает Sputnik Литва.

Вильнюс
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Так решил окружной суд литовской столицы, отменив постановление Департамента по культурному наследию Литвы о сносе памятника советским воинам на Антакальнисском кладбище. Также суд аннулировал штраф, наложенный на поисковиков за установку памятника.

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Как считает, руководитель литовской ассоциации военной истории "Забытые солдаты" Виктор Орлов, это, хоть и победа, но небольшая.

"Действительно победа, но не такая уж и большая. Я думаю, это одна из побед, которую нам удалось достичь. Относительно того, как будет себя вести литовская власть по отношению к памятникам, здесь еще вопрос остается. Недавно рассматривался закон по декоммунизации, который, в частности, приписывает ликвидацию всей советской символики со всех воинских мемориалов, находящихся на территории Литовской Республики. Хотя, конечно, он не был на сегодняшний момент поддержан, но такие попытки происходят", — отметил Орлов.

Улица Ворот Зари
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По его словам, действия, которые предпринимает ассоциация по увековечиванию памяти людей, отдавших свою жизнь за защиту родины, позволяют сохранять память о них.

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"Конечно, и посольство России, и МИД России активно принимают участие в оказание помощи и информационной поддержки, обсуждению проблемных моментов, которые возникают при установке этих памятников", — заключил Орлов.

Спор о памятниках

Ассоциация "Забытые солдаты" и власти Вильнюса ведут спор из-за двух памятников, установленных на Антакальнисском кладбище. В одной из могил перезахоронены останки солдат Русской императорской армии, погибших в 1915 году. В другой могиле захоронены шесть советских опознанных воинов и один неизвестный солдат, обнаруженные в Швенченском районе.

Судебный молоток
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Ранее Департамент по культурному наследию Литвы оштрафовал ассоциацию на сумму более 1,4 тысячи евро за то, что якобы была нарушена процедура перезахоронения. По их утверждению, оно не было согласовано с МИД и Минкультом республики. Кроме того, власти были недовольны тем, что на одном из надгробий изображена пятиконечная звезда.
Орлов обратился в суд, чтобы обжаловать решение департамента, так как, по его мнению, закон о согласовании перезахоронений появился только два года назад, а само событие с перезахоронением останков советских воинов пятилетней давности.

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Ранее власти Вильнюса потребовали от поисковиков демонтировать надгробия на захоронениях, однако руководитель ассоциации добился от местного самоуправления отсрочки до окончательного решения суда.

Президент Литовской ассоциации военной истории Забытые солдаты Виктор Орлов
© Photo: facebook / Владимир Клоповский
Президент Литовской ассоциации военной истории "Забытые солдаты" Виктор Орлов

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К другой, но смежной проблеме — в апреле 2018 года памятник советским активистам, убитым в 1946 году "лесными братьями" в деревне Грибине Мариямпольском районе Литвы, демонтировали и вывезли для передачи в так называемый парк советских скульптур Грутас под Друскининкаем.

Перенос памятника в Литве
© Photo: facebook / Rimvydas Alenskas /Gintarė Sabaliauskienė
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Монумент установлен на месте, где летом 1946 года литовские "лесные братья" расстреляли грузовик с советскими правоохранителями и гражданскими лицами.

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Ранее стало известно, что второй раз за последнее время этот мемориал осквернили, облив его красной краской. После этого российское посольство в Литве заявило о серьезной обеспокоенности повторным актом вандализма и выразило озабоченность тем, что местные власти обдумывают решение о демонтаже мемориала. Как отметили в российском диппредставительстве, таким образом литовские власти "начинают отрабатывать механизм дальнейшего сноса советских памятников в Литве под предлогом чуть ли не спасения их от атак вандалов".

Первое ЧП с памятником произошло в конце февраля 2018 года. Тогда злоумышленники нарисовали на нем свастику.

Тема:
Наследники великой Победы (321)

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Теги:
Антакальнисское воинское кладбище в Вильнюсе, монумент, памятник, суд, Великая Отечественная война, Красная армия, Ассоциация "Забытые солдаты", Виктор Орлов, Вильнюс, Литва, СССР
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