В Литве отстояли память о советских воинах - монумент сносить не будут

Самое напряженное время, как считает лидер литовских поисковиков Виктор Орлов, еще впереди - если в стране будет принят т.н. закон о декоммунизации.

КИШИНЕВ, 22 сен — Sputnik. Литовские поисковики добились отмены решения о сносе советского памятника на территории Вильнюса, сообщает Sputnik Литва.

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Так решил окружной суд литовской столицы, отменив постановление Департамента по культурному наследию Литвы о сносе памятника советским воинам на Антакальнисском кладбище. Также суд аннулировал штраф, наложенный на поисковиков за установку памятника.

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Как считает, руководитель литовской ассоциации военной истории "Забытые солдаты" Виктор Орлов, это, хоть и победа, но небольшая.

"Действительно победа, но не такая уж и большая. Я думаю, это одна из побед, которую нам удалось достичь. Относительно того, как будет себя вести литовская власть по отношению к памятникам, здесь еще вопрос остается. Недавно рассматривался закон по декоммунизации, который, в частности, приписывает ликвидацию всей советской символики со всех воинских мемориалов, находящихся на территории Литовской Республики. Хотя, конечно, он не был на сегодняшний момент поддержан, но такие попытки происходят", — отметил Орлов.

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По его словам, действия, которые предпринимает ассоциация по увековечиванию памяти людей, отдавших свою жизнь за защиту родины, позволяют сохранять память о них.

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"Конечно, и посольство России, и МИД России активно принимают участие в оказание помощи и информационной поддержки, обсуждению проблемных моментов, которые возникают при установке этих памятников", — заключил Орлов.

Спор о памятниках

Ассоциация "Забытые солдаты" и власти Вильнюса ведут спор из-за двух памятников, установленных на Антакальнисском кладбище. В одной из могил перезахоронены останки солдат Русской императорской армии, погибших в 1915 году. В другой могиле захоронены шесть советских опознанных воинов и один неизвестный солдат, обнаруженные в Швенченском районе.

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Ранее Департамент по культурному наследию Литвы оштрафовал ассоциацию на сумму более 1,4 тысячи евро за то, что якобы была нарушена процедура перезахоронения. По их утверждению, оно не было согласовано с МИД и Минкультом республики. Кроме того, власти были недовольны тем, что на одном из надгробий изображена пятиконечная звезда.

Орлов обратился в суд, чтобы обжаловать решение департамента, так как, по его мнению, закон о согласовании перезахоронений появился только два года назад, а само событие с перезахоронением останков советских воинов пятилетней давности.

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Ранее власти Вильнюса потребовали от поисковиков демонтировать надгробия на захоронениях, однако руководитель ассоциации добился от местного самоуправления отсрочки до окончательного решения суда.

© Photo: facebook / Владимир Клоповский Президент Литовской ассоциации военной истории "Забытые солдаты" Виктор Орлов

Далеко не первый вызов здравому смыслу

К другой, но смежной проблеме — в апреле 2018 года памятник советским активистам, убитым в 1946 году "лесными братьями" в деревне Грибине Мариямпольском районе Литвы, демонтировали и вывезли для передачи в так называемый парк советских скульптур Грутас под Друскининкаем.

Монумент установлен на месте, где летом 1946 года литовские "лесные братья" расстреляли грузовик с советскими правоохранителями и гражданскими лицами.

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Ранее стало известно, что второй раз за последнее время этот мемориал осквернили, облив его красной краской. После этого российское посольство в Литве заявило о серьезной обеспокоенности повторным актом вандализма и выразило озабоченность тем, что местные власти обдумывают решение о демонтаже мемориала. Как отметили в российском диппредставительстве, таким образом литовские власти "начинают отрабатывать механизм дальнейшего сноса советских памятников в Литве под предлогом чуть ли не спасения их от атак вандалов".

Первое ЧП с памятником произошло в конце февраля 2018 года. Тогда злоумышленники нарисовали на нем свастику.