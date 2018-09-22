Пока вы спали: айфон по цене земельного участка и упреки за бюстгальтер

КИШИНЕВ, 22 сен — Sputnik. В некоторых городах России место в очереди за "айфоном" обойдется в пять раз дороже самого гаджета. Официально продажи нового Iphone стартует только на следующей неделе, но многие хотят получить его "здесь и сейчас".

А так, как главное бизнес-правило "спрос рождает предложение" никто не отменял, предприимчивые люди смекнули: а что, если "накрутить" цену.

И вот на сайтах объявлений появились не только предложения о продаже телефонов — многие люди готовы провести дни в очереди за телефоном и продать свое место "по цене земельного участка". Самое дорогое такое предложение стоит 450 тысяч рублей. Еще в четверг цена такой услуги не превышала 250 тысяч рублей.

Киргизской певице угрожают из-за клипа в бюстгальтере

Киргизской певице Зере Асылбек пригрозили расправой после выхода ее нового клипа. Многие соотечественники 19-летней исполнительницы были возмущены тем, что она спела в бюстгальтере о правах женщин. Асылбек решила не игнорировать подобные заявление и сообщила о ситуации правоохранителям. В МВД девушке пообещали сделать все необходимое для ее защиты, сообщает телеканал "360". Вступился за девушку и бывший премьер-министр Киргизии Феликс Кулов. Однако в то же время он отметил, что клип бы не критиковали, будь фигура исполнительницы идеальной.

В клипе "Кыз" Зере Асылбек спела о том времени, когда никто не будет указывать женщине, как ей жить. Запись сразу же обрела популярность среди женской аудитории. За два дня песни послушали более 150 тысяч раз.