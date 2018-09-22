Они не могут без пива: вот, чем порадует туристов "Октоберфест"

КИШИНЕВ, 22 сен — Sputnik. Рок, фолк, мода, ярмарки, шоу и море пива ожидают участников фестиваля в Мюнхене (Германия) в ближайшиедве недели. Ожидается, что 6 миллионов человек на протяжении всех дней праздника будут наслаждаться вкусом "жидкого баварского золота" и пышными народными гуляниями.

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Это будет уже 185-й "Октоберфест" (Oktoberfest). Стартует он сегодня, в субботу, 22 сентября. Отркоет бочки со свежесваренным пивом бургомистр Мюнхена Дитер Райтер. Данная операция будет сопровождаться выкриком: "O'zapf is" ("Откупорено"), отмечает РИА Новости.

Церемония открытия "Октоберфеста" традиционно включает в себя вскрытие бургомистром Мюнхена Дитером Райтером бочки со свежесваренным пивом.

Первую литровую кружку (Mass) пива получит премьер-министр Баварии Маркус Зодер. В открытии фестиваля также примут участие десятки тысяч баварцев и туристов, торжественные мероприятия пройдут на огромной площадке "Терезин луг" (Theresienwiese).

Пиво CC0 / 089photoshootings

Посетители фестиваля пива "Октоберфест" в Мюнхене © AP Photo / Matthias Schrader

Пиво © vsluh

Праздник пива Октоберфест. © REUTERS / Michaela Rehle 1 / 4 CC0 / 089photoshootings Пиво

Главной традицией фестиваля остается дегустация пива. В среднем во время "Октоберфеста" выпивается более 7 миллионов литров "жидкого баварского золота". Стоимость литровой кружки в этом году варьируется от 10,70 до 11,50 евро. Сама кружка может быть приобретена тут же в качестве сувенира, тем не менее в прошлом году было зафиксировано около 120 тысяч случаев попытки кражи посуды.

Находки

Более 4 тысяч предметов было собрано в бюро находок фестиваля по итогам прошлогоднего "Октоберфеста". В их числе — одна туба, детское автомобильное кресло, два весла и почти традиционные несколько пар костылей.

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Кроме того, посетители регулярно забывают на фестивале инвалидные кресла и вставные челюсти, а также предметы одежды, мобильные телефоны, ключи, документы и очки.

"Октоберфест" ведет свою историю с 12 октября 1810 года, когда кронпринц Людвиг праздновал бракосочетание с принцессой Терезой фон Заксен-Хильдбургхаузен. Торжества, на которые пригласили мюнхенских горожан, состоялись перед городскими воротами на лугу, получившем впоследствии название в честь невесты. Самого же кронпринца короновали на баварский престол.

Из-за того, что погода со временем начала портиться, праздник было решено сдвинуть на конец сентября. Тем не менее заканчивается он традиционно в начале октября, в этом году — 7 октября.