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Здание Белого дома в Вашингтоне за забором

Двери закрываются: власти США ужесточают условия получения "грин-карты"

© Fotolia / Steve Heap
Общество
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Среди прочих требований для мигрантов есть и залог в размере 10 тысяч долларов при подаче заявки.

КИШИНЕВ, 24 сен — Sputnik. Власти США объявили об ужесточении требований при выдаче "грин-карт" для некоторых категорий мигрантов, причем это касается даже тех, кто уже давно переехал в США, сообщают американские СМИ.

На публичные дебаты в Соединенных Штатах передан 447-страничный документ, подготовленный министерством внутренней безопасности США. В нем содержатся, в том числе, и обоснования для отказа в выдаче "грин-карт" ряду категорий соискателей, которые не могут обеспечить себя финансами. Причиной для отказа может стать получение социальной помощи, талонов на питание, ваучеров на жилье и медицинских льгот.

Замысел поправок к американскому законодательству состоит в том, чтобы защитить систему социального обеспечения США от притока мигрантов, которые станут бременем для американского бюджета. Например, в определенных случаях от подателей заявок могут потребовать внести залог в размере до 10 тысяч долларов, чтобы получить "грин-карту".

Водные лыжницы с американским флагом
© REUTERS / Gabriela Bhaskar
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Ужесточение иммиграционного законодательства в Америке, в том числе ликвидация лотереи по выдаче "грин-карт" и запрет на проживание в США родственников иммигрантов, — одно из основных обещаний президента Дональда Трампа, наряду со строительством заградительной стены на границе с Мексикой.

Так называемая "грин-карта" (United States Permanent Resident Card) — документ, подтверждающий наличие вида на жительство у человека, не являющегося гражданином США, и дающая возможность на трудоустройство.

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Теги:
грин карты, иммигранты, США, Дональд Трамп, Общество
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