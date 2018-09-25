11:14 25 Сентября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.81
  • USD16.84
  • RUB0.26
  • RON4.25
  • UAH0.60
Поиск
Скорая помощь

Ребенок на игрушечной машине сбил старушку с ног, она сломала руку - видео

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Общество
Получить короткую ссылку
102 0 0

Местные власти в Кишиневе раздают разрешения на организацию "покатушек" в городских парках, полностью игнорируя меры безопасности.

КИШИНЕВ, 25 сен — Sputnik. Вместе с окончанием летнего сезона из парков Кишинева исчезают и ловкие предприниматели, которые организуют катание детей на миниатюрных электромобилях, превращая прогулочные пешеходные дорожки в гоночные трассы. К счастью, этим летом в Кишиневе обошлось без серьезных травм, а вот пенсионерке в белорусском Бресте далеко не так повезло.

Ребенок под присмотром взрослого катался на электромобиле по тротуару на одной из улиц Бреста. Когда мужчина отвлекся, ребенок неожиданно включил задний ход и сбил с ног идущую позади пожилую женщину с тростью. Пенсионерка не удержалась на ногах и упала.

Аттракционы на Чеканах
© Sputnik / Очевидец
Беспредел на Чеканах: хозяева срубили здоровое дерево ради каруселей

В результате столкновения у пожилой женщины диагностирован перелом руки. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, а запись была опубликована в социальных сетях.

По сообщению Sputnik Беларусь, УВД Брестского облисполкома разыскивает родителей, оставивших опасную для окружающих игрушку без присмотра и под управлением маленького мальчика.

Стоит отметить, что в Молдове это опасное для пешеходов развлечение никак не регламентируется. Мелкие предприниматели беспрепятственно получают разрешения на организацию в городских парках "покатушек" не только на электромобилях, способных нанести прохожим серьезную травму, но и на скоростных квадроциклах — например, в центре Кишинева в Кафедральном парке или на Рышкановке, в "Парке афганцев". Места катания не обнесены никаким ограждением и как правило, находятся в самых оживленных местах, где поток прохожих наиболее интенсивный.

По теме

Бойтесь детских качелей-каруселей в Кишиневе!
Теги:
местные органы власти, квадроцикл, травмы, безопасность
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Журналисты Sputnik на МРЭФ-2018
Как работала команда Sputnik Молдова на МРЭФ-2018 - фото
Белым медведям грозит вымирание
Белым медведям грозит вымирание - почему над ними нависла угроза - видео
Самые распространенные языки мира
Какой язык учить и как сделать правильный выбор

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться