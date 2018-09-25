Ребенок на игрушечной машине сбил старушку с ног, она сломала руку - видео

КИШИНЕВ, 25 сен — Sputnik. Вместе с окончанием летнего сезона из парков Кишинева исчезают и ловкие предприниматели, которые организуют катание детей на миниатюрных электромобилях, превращая прогулочные пешеходные дорожки в гоночные трассы. К счастью, этим летом в Кишиневе обошлось без серьезных травм, а вот пенсионерке в белорусском Бресте далеко не так повезло.

Ребенок под присмотром взрослого катался на электромобиле по тротуару на одной из улиц Бреста. Когда мужчина отвлекся, ребенок неожиданно включил задний ход и сбил с ног идущую позади пожилую женщину с тростью. Пенсионерка не удержалась на ногах и упала.

© Sputnik / Очевидец Беспредел на Чеканах: хозяева срубили здоровое дерево ради каруселей

В результате столкновения у пожилой женщины диагностирован перелом руки. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, а запись была опубликована в социальных сетях.

По сообщению Sputnik Беларусь, УВД Брестского облисполкома разыскивает родителей, оставивших опасную для окружающих игрушку без присмотра и под управлением маленького мальчика.

Стоит отметить, что в Молдове это опасное для пешеходов развлечение никак не регламентируется. Мелкие предприниматели беспрепятственно получают разрешения на организацию в городских парках "покатушек" не только на электромобилях, способных нанести прохожим серьезную травму, но и на скоростных квадроциклах — например, в центре Кишинева в Кафедральном парке или на Рышкановке, в "Парке афганцев". Места катания не обнесены никаким ограждением и как правило, находятся в самых оживленных местах, где поток прохожих наиболее интенсивный.