Конец теплу: в Румынии выпал первый снег, дойдет ли он до Молдовы

Сразу в нескольких населенных пунктах в Румынии резко упала температура воздуха и прошел мокрый снег.

КИШИНЕВ, 25 сен — Sputnik. В городе Сибиу и в населенных пунктах в горах Румынии прошел первый снег, сообщают местные метеорологи.

Температура воздуха понизилась до пяти градусов по Цельсию.

На представленном ролике видно, что погода разошлась не на шутку, и приличный слой снега покрыл дороги и дома

© Sputnik / Miroslav Rotari Прогноз погоды в Молдове: холодный сентябрь или когда к нам вернется тепло

Мокрый снег прошел, также в регионе Трансфэгэрэшан. Ожидается, что подобная погода и похолодание сохранится в Румынии до четверга, а с пятницы снова придет потепление.

Тем временем на Украине более 200 населённых пунктов обесточены из-за непогоды.

"25 сентября в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередачи произошло обесточивание 205 населённых пунктов в семи областях", — говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

В Молдове же на данный момент объявлен желтый код метеоопасности из-за порывистого ветра, сегодня его скорость достигнет 20 метров в секунду.

Кроме того, на всей территории республики ожидаются дожди и понижение температуры воздуха до +10 градусов днем.

На следующей неделе, синоптики обещают заморозки на почве в ночное время суток до —2.