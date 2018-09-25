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Зима

Конец теплу: в Румынии выпал первый снег, дойдет ли он до Молдовы

© Photo : Igor Vzorov
Общество
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Тема:
Погода в Кишиневе и Молдове, мире (272)
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Сразу в нескольких населенных пунктах в Румынии резко упала температура воздуха и прошел мокрый снег.

КИШИНЕВ, 25 сен — Sputnik. В городе Сибиу и в населенных пунктах в горах Румынии прошел первый снег, сообщают местные метеорологи.

Температура воздуха понизилась до пяти градусов по Цельсию.

На представленном ролике видно, что погода разошлась не на шутку, и приличный слой снега покрыл дороги и дома

Мокрый снег прошел, также в регионе Трансфэгэрэшан. Ожидается, что подобная погода и похолодание сохранится в Румынии до четверга, а с пятницы снова придет потепление.
Осень
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Тем временем на Украине более 200 населённых пунктов обесточены из-за непогоды.

"25 сентября в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередачи произошло обесточивание 205 населённых пунктов в семи областях", — говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

В Молдове же на данный момент объявлен желтый код метеоопасности из-за порывистого ветра, сегодня его скорость достигнет 20 метров в секунду.

Кроме того, на всей территории республики ожидаются дожди и понижение температуры воздуха до +10 градусов днем.

На следующей неделе, синоптики обещают заморозки на почве в ночное время суток до —2.

Тема:
Погода в Кишиневе и Молдове, мире (272)

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Теги:
метеорологи, снег, синоптики, погода, Румыния
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