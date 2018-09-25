Дорожная техника в Румынии с трудом справляется со снежными заносами

Судя по видеокадрам в социальных сетях, кажется, что сейчас не сентябрь, а середина зимы.

КИШИНЕВ, 25 сен — Sputnik. Дорожные снегоочистители, которые пробираются сквозь метель, сгребая сугробы — это не зимняя зарисовка, это реальность. В социальных сетях появляются все новые видеозаписи с кадрами аномально обильного снега, выпавшего в Румынии в нескольких уездах, в том числе в Долж и Сибиу.

Местные жители публикуют видео заметенных сугробами трасс и поселков, где из-за метелей видимость опустилась до нуля.

По словам синоптиков, морозная погода сохранится в стране до четверга, затем начнется потепление.

Напомним, что государственная гидрометеорологическая служба Молдовы объявила "желтый код" метеоопасности в связи с похолоданием.