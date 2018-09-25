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Актер Алексей Панин, архивное фото.

Панин снова нарядился в женское платье - золотое с открытой спиной

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Общество
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Один из главных поставщиков скандальных новостей не перестает бесить публику.

КИШИНЕВ, 25 сен — Sputnik. Скандально известный актер Алексей Панин опубликовал в своем Instagram видео, в котором он расхаживает по гримерной в образе женщины в золотистом платье со смелым вырезом на спине. 

Возможно, актер участвует в постановке спектакля, судя по записи "в джазе только девушки". Однако Панин сам все испортил, добавив к публикации еще один хештег — #ямогупозволитьсебевсе — то есть, актер по-прежнему ведет себя вызывающе и явно придает переодеванию в женское платье какое-то особое значение.

Поведение Панина вызвало ярость и насмешки пользователей интернета. 

"Выглядит отвратительно", — комментирует один из подписчиков женский образ Панина. "Женщина из него не красавица", — соглашается другой. "Не знает как привлечь внимание. Приснится во сне, утром не проснусь", — констатирует третий.

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Теги:
публика, реакция, скандал, театр, Алексей Панин, Россия, Жизнь известных людей
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