Панин снова нарядился в женское платье - золотое с открытой спиной

КИШИНЕВ, 25 сен — Sputnik. Скандально известный актер Алексей Панин опубликовал в своем Instagram видео, в котором он расхаживает по гримерной в образе женщины в золотистом платье со смелым вырезом на спине.

Возможно, актер участвует в постановке спектакля, судя по записи "в джазе только девушки". Однако Панин сам все испортил, добавив к публикации еще один хештег — #ямогупозволитьсебевсе — то есть, актер по-прежнему ведет себя вызывающе и явно придает переодеванию в женское платье какое-то особое значение.

Поведение Панина вызвало ярость и насмешки пользователей интернета.

"Выглядит отвратительно", — комментирует один из подписчиков женский образ Панина. "Женщина из него не красавица", — соглашается другой. "Не знает как привлечь внимание. Приснится во сне, утром не проснусь", — констатирует третий.