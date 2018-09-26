Пока все спали: "трансатлантический ужин" Помпео и заявление МИД Сирии

КИШИНЕВ, 26 сен — Sputnik. США не позволят Евросоюзу или кому-то еще обходить американские санкции против Ирана.

Это заявил советник главы Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон, которого цитирует РИА Новости.

Стали известны детали визита в Молдову президента Турции Эрдогана>>>

Так советник Дональда Трампа прокомментировал инициативу ЕС по защите от санкций США своих компаний, ведущих бизнес с Ираном.

"Мы будем следить за развитием этой структуры, которая пока не создана и не имеет даты создания", — пообещал Болтон.

При этом он добавил, что Вашингтон будет "агрессивно" и "непоколебимо" реализовывать свои санкции против Ирана.

© Sputnik / Екатерина Чеснокова Панин снова нарядился в женское платье - золотое с открытой спиной

Помпео провел "трансатлантический ужин" с представителями ЕС, Канады и США

Госсекретарь США Майкл Помпео во вторник провел 18-й "трансатлантический ужин" на полях 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщила журналистам представитель госдепартамента США Хезер Науэрт, пишет РИА Новости.

В неформальной встрече приняли участие генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини, а также 40 министров иностранных дел и старших должностных лиц из Европы и Канады.

Важная информация: стало известно, кто больше не будет платить налоги>>>

© Sputnik / Miroslav Rotari Выборы в парламент Молдовы: кто получит мандат депутата

Помпео в ходе встречи подчеркнул важность тесных американо-европейских отношений, которые необходимы для "общей безопасности и процветания более чем одного миллиарда человек".

МИД Сирии: С-300 заставят Израиль отказаться от ударов

Поставки Дамаску российских зенитно-ракетных комплексов С-300 заставят Израиль подумать, прежде чем снова наносить удары по территории Арабской республики, заявил китайскому агентству Синьхуа замглавы МИД Сирии Фейсал Мекдад.

На вопрос агентства, станет ли Израиль осуществлять новые атаки на Сирию после передачи ей С-300, Мекдад ответил: "Пусть Израиль попытается, и мы защитим себя, как и раньше", пишет РИА Новости.